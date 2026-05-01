عادت بيجو للظهور مجددًا في معرض بكين الدولي للسيارات 2026، في خطوة تؤكد من خلالها سعيها لتعزيز تواجدها العالمي داخل أحد أهم أسواق السيارات على مستوى العالم.



وتأتي هذه المشاركة في توقيت يشهد تحولات كبيرة في قطاع السيارات، خاصة مع الاتجاه المتسارع نحو الاعتماد على التكنولوجيا الكهربائية والأنظمة الذكية، وهو ما تضعه بيجو في صدارة أولوياتها خلال المرحلة الحالية.

الصين في قلب استراتيجية النمو العالمي



أكدت بيجو أن السوق الصيني لم يعد مجرد سوق ضخم لتسويق السيارات، بل أصبح عنصرًا رئيسيًا في تطوير العلامة عالميًا، خاصة في ظل التقدم الكبير الذي تشهده الصين في مجالات التنقل الكهربائي والابتكار التكنولوجي.



وترى الشركة أن الاعتماد على السوق الصيني يمثل خطوة أساسية لدعم خططها المستقبلية، سواء من حيث تطوير المنتجات أو تعزيز القدرة التنافسية على مستوى العالم، في ظل الدور المتزايد للصين كمحرك رئيسي لصناعة السيارات الحديثة.

عرض سيارتين كهربائيتين اختباريتين يعكسان رؤية المستقبل



استغلت بيجو مشاركتها في المعرض للكشف عن سيارتين اختباريتين جديدتين، يعبران عن توجه الشركة نحو تقديم جيل جديد من السيارات يجمع بين التصميم العصري والتكنولوجيا المتقدمة.



ولا تقتصر أهمية هذه السيارات على كونها نماذج تجريبية، بل تمثل تصورًا واضحًا لخطط بيجو المستقبلية، وما تستهدف تقديمه في الأسواق خلال السنوات المقبلة، سواء في الصين أو على مستوى الأسواق العالمية.

تصميم فرنسي وهوية رياضية بتقنيات متطورة



تعتمد بيجو في سياراتها الجديدة على فلسفة تصميم مستوحاة من عالم الفهود، وهو ما يظهر في الخطوط الانسيابية الحادة والطابع الرياضي الواضح.



وتهدف الشركة من خلال هذه اللغة التصميمية إلى تقديم سيارات تجمع بين الأناقة والقوة، مع الحفاظ على الهوية الفرنسية المميزة، إلى جانب دمج أحدث التقنيات الكهربائية والأنظمة الذكية التي تواكب التطورات المتسارعة في قطاع السيارات.

ملامح جديدة لفئتي السيدان والـSUV



تعكس السيارة الاختبارية الأولى رؤية بيجو لمستقبل سيارات السيدان الكبيرة، حيث تجمع بين الفخامة والطابع الرياضي، مع تصميم يوازن بين الأداء والأناقة.

في المقابل، تقدم السيارة الثانية تصورًا متطورًا لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، من خلال تصميم قوي ومساحات واسعة، إلى جانب تحسينات في الديناميكا الهوائية، بما يعزز من كفاءة الأداء وتجربة القيادة.

تصنيع في الصين وخطط للتصدير عالميًا



ضمن استراتيجيتها للتوسع، تعتمد بيجو على شراكتها مع Dongfeng Motor Corporation لتصنيع السيارات الجديدة داخل الصين، وتحديدًا في مصنع ووهان.

وتستهدف الشركة من خلال هذه الخطوة ليس فقط تلبية احتياجات السوق المحلي، بل أيضًا تصدير هذه الطرازات إلى الأسواق العالمية، بما يعزز من انتشار العلامة ويدعم خطط النمو الدولي خلال الفترة المقبلة.

