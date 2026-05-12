تستعد شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري لعلامتي تويوتا ولكزس في السوق المصري، لإطلاق سيارات العلامتين الكهربائيتين رسميًا ولأول مرة في مصر.

ومن المقرر أن تقام مساء الأربعاء، داخل المتحف المصري الكبير، احتفالية كبرى بحضور قيادات الشركة في مصر وشمال أفريقيا، للإعلان عن الانطلاقة الرسمية لسيارات تويوتا ولكزس الكهربائية بالسوق المحلي.

ويأتي قرار تويوتا إيجيبت بطرح سيارات كهربائية في مصر، تماشيًا مع توجه الدولة نحو التحول إلى تكنولوجيا الطاقة النظيفة وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل المستدامة.

وبحسب خبراء، فإن دخول تويوتا رسميًا إلى سوق السيارات الكهربائية في مصر قد يسهم في الحد من عمليات الاستيراد الموازي غير الخاضعة لمعايير واضحة، خاصة أن السيارات المقدمة عبر الوكيل المحلي ستكون مشمولة بضمان رسمي وخدمات ما بعد البيع.

ولم تكشف تويوتا إيجيبت حتى الآن عن الطرازات الكهربائية التي تعتزم طرحها في السوق المصري، سواء تحت علامة تويوتا أو ذراعها الفاخرة لكزس.

وفيما يلي رصد لأبرز سيارات علامتي تويوتا ولكزس الكهربائية المتوقع أن تنضم إلى مصر خلال ساعات:

سيارات لكزس الكهربائية

لكزس RZ

تأتي RZ 2026 كسيارة SUV كهربائية فاخرة مع تحديثات منتصف العمر، حيث حصلت على بطارية أكبر ومدى قيادة أطول، إلى جانب تقديم فئة رياضية عالية الأداء، وتوفر السيارة ثلاثة اختيارات من المحركات بقوة تصل إلى 402 حصان، مع قدرة على التسارع القوي ومدى قيادة يتجاوز 480 كم، بالإضافة إلى إمكانية الشحن السريع خلال حوالي نصف ساعة.

لكزس ES

تقدم لكزس النسخة الكهربائية من ES التي تعتمد على منظومة دفع كهربائية متطورة، حيث توفر خيارات بالدفع الأمامي أو الكلي، مع قوة تصل إلى 338 حصانًا، وتعتمد على بطارية بسعة 77 كيلوواط/ساعة، ما يمنحها مدى قيادة يقترب من 494 كم، لتناسب الاستخدام اليومي والسفر.

سيارات تويوتا الكهربائية

تويوتا bZ4X

تقدم تويوتا bZ4X الـ SUV الكهربائية ببطارية 71.4 كيلو وات، وتتوفر بنظامي دفع أمامي أو دفع رباعي حسب الفئة، بقوة تصل إلى 204 حصان، وتبلغ سرعتها القصوى 160 كم/س، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7.5 ثانية، ويصل مدى القيادة بنظام الدفع الأمامي 516 كم بينما تصل نسخة الدفع الرباعي إلى 470 كم.

تأتي تويوتا bZ4X الكهربائية بطول 4690 مم، وعرض 1860 مم، وارتفاع 1650 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2850 مم.

تويوتا bZ3

تعتمد تويوتا bZ3 الجديدة على محرك كهربائي بقوة 245 حصان، وعزم دوران 303 نيوتن·متر، كما تتوفر بنسخة بقوة 184 حصان وبصل مدى السير الخاص بها إلى 616 كيلومترًا، وتصل سرعتها القصوى إلى 160 كم/س.

تأتي bZ3 السيدان الكهربائية بطول 4,725 مم، وعرض 1,835 مم، وارتفاع 1,475 مم، وقاعدة العجلات 2,880 مم.

تويوتا bZ7

تعتمد تويوتا bZ7 السيدان الكهربائية على محرك كهربائي بقوة 278 حصان، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/س.

تأتي bZ7 بأبعاد خارجية مميزة، حيث يبلغ طول السيارة 5,130 مم، وعرضها 1,965 مم، وارتفاعها 1,506 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 3,020 مم.

