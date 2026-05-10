أعلنت شركة تسلا استدعاء أكثر من 200 ألف سيارة، من بينها 173 شاحنة "سايبرتراك"، بسبب مشاكل ظهرت حديثا.

وتستدعي "تسلا" أكثر من 200 ألف سيارة كهربائية من طرازات "3"، و"إكس"، و"إس"، و"واي"، بسبب خلل برمجي يعطل كاميرا الرؤية الخلفية لفترة وجيزة.

كما تستدعي الشركة 173 شاحنة من طراز "سايبرتراك"، بسبب تشققات في قرص الفرامل، قد تؤدي إلى انفصال مسمار تثبيت العجلة عن محورها، مما يزيد من خطر وقوع حادث وإصابات.

ويشمل الاستدعاء شاحنات "سايبرتراك" موديلات بين عامي 2024 و2026، المزودة بعجلات فولاذية قياس 18 بوصة.

وذكرت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، أن "الطرق الوعرة والانعطافات الحادة قد تجهد فتحة مسمار التثبيت في قرص الفرامل، مما يؤدي إلى ظهور تشققات، ومع استمرار القيادة قد ينفصل مسمار التثبيت في النهاية عن محور العجلة".

وقد يؤثر انفصال هذا المسمار على التحكم في المركبة، مما يزيد من خطر وقوع حوادث.

ولم تسجل "تسلا" أي حوادث أو وفيات أو إصابات مرتبطة بأي من المشكلتين المذكورتين، وفقا لسكاي نيوز.