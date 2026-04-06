رسميًا.. زيادة أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر

كتب : رأفت العربي

02:37 م 06/04/2026

محطات شحن السيارات الكهربائية

أعلنت شركة Infinity EV المتخصصة في تقديم حلول شحن السيارات الكهربائية في مصر، تعديل أسعار الشحن داخل محطاتها التي يصل عددها إلى نحو 200 محطة منتشرة في 16 محافظة، وذلك بقيم تتراوح بين 57 قرشًا وحتى 112 قرشًا للكيلوواط.

وقالت الشركة في بيان، الأحد، إنه وفقا لقرار وزير الكهرباء رقم 101 الصادر بتاريخ 2/9/2025، وزيادة تعريفة الكهرباء للقطاع التجاري في أبريل 2026، تقرر تحريك أسعار شرائح شحن السيارات الكهربائية بصورة فورية بدءا من الخامس من الشهر الجاري.

وبحسب ما أعلنته الشركة، ارتفع سعر شحن الكيلووات ساعة عبر شاحن AC البطيء من 3.40 جنيه إلى 3.97 جنيه، كما زاد سعر الكيلووات ساعة للشاحن DC السريع إلى 7.67 جنيه، مقابل 6.55 جنيه سابقا.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت في الرابع من أبريل الجاري رفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسبة تتراوح بين 20% و91%؛ على خلفية الأزمة العالمية التي تؤثر على موارد الطاقة، نتيجة الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت الوزارة في بيان، أن القرار يأتي تطبيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بين مختلف فئات المجتمع، بحيث يتحمل الأكثر قدرة واستفادة من الطاقة الكهربائية نصيبا أكبر، وعلى ذلك تقرر رفع أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه بمتوسط 20%.

ويأتي قرار زيادة أسعار شحن السيارات الكهربائية بعد أسابيع قليلة من ارتفاع أسعار المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، وهي الزيادة الاستثنائية المدفوعة بالتطورات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وارتفعت أسعار المشتقات البترولية في مارس الماضي بنسب تصل إلى 30%، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه، وبنزين 95 من 21 إلى 24 جنيها للتر، كما ارتفع سعر متر الغاز الطبيعي للسيارات من 10 إلى 13 جنيها.

