بخيارين من المحركات.. هيونداي تطلق سيارتها Exter كروس أوفر بالاسواق

كتب : مصراوي

12:43 م 06/04/2026 تعديل في 12:43 م
    هيونداي Exter 2026
    REMOVE
    REMOVE
    REMOVE
    REMOVE
    REMOVE

سول - (د ب أ):

أعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها Exter الجديدة، التي تنتمي لفئة الكروس أوفر الصغيرة.

وأوضحت الشركة أن السيارة Exter الجديدة تأتي بطول 3,83 متر وعرض 1,72 متر وارتفاع 1,64 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2,450 متر، ما يوفر مساحة داخلية جيدة مقارنة بحجمها.

هيونداي Exter بخيارين من المحركات

تتوفر السيارة Exter بخيارين من المحركات سعة 1,2 لتر بأربع أسطوانات؛ حيث يولد محرك البنزين التقليدي قوة 83 حصانا مع عزم دوران أقصى يبلغ 114 نيوتن متر، بينما تقدم نسخة الغاز الطبيعي (CNG) خيارا اقتصاديا بقوة 69 حصانا وعزم دوران 95 نيوتن متر.

وتتاح السيارة Exter بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي من خمس سرعات، في حين تأتي نسخة الغاز بناقل يدوي حصريا. وتعتمد السيارة على نظام الدفع الأمامي دون توفر خيار الدفع الرباعي، بينما تتأثر سعة صندوق الأمتعة في نسخة الغاز بسبب خزان الوقود؛ حيث تنخفض من 391 لترًا إلى 225 لترًا.

تصميم هيونداي Exter أكثر جاذبية

وعلى صعيد التصميم الخارجي، حصلت Exter على تحديثات واضحة في الواجهة الأمامية لتجعلها أكثر جاذبية، مع مصدم جديد وشبكة أعرض، بالإضافة إلى إبراز اسم الطراز بشكل أوضح بين الكشافات.

كما شملت التعديلات الأجزاء الجانبية مثل حواف العجلات، إلى جانب تحديث تصميم الباب الخلفي والجناح، مع إضافة عجلات جديدة بقياس 15 بوصة لتعزيز المظهر العصري.

مقصورة داخلية أكثر حداثة

أما المقصورة الداخلية، فقد شهدت نقلة ملحوظة نحو الحداثة بفضل التصميم ثنائي الألوان والمقود الجديد، مع لمسات مستوحاة من ألياف الكربون، بالإضافة إلى مقاعد معاد تصميمها لتحسين الراحة، بالإضافة إلى تجهيزات مثل دواسات معدنية ومسند ذراع قابل للطي وكونسول أوسط محسن.

تدعم السيارة الآن Apple CarPlay وAndroid Auto بشكل لاسلكي، مع إمكانية تحديث النظام عبر الأثير، إلى جانب داش كام أمامية ومنفذ USB-C للركاب في المقاعد الخلفية.

