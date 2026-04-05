زيادة أسعار سيارات شيفرولية التجارية في مصر حتى 90 ألف جنيه

ستوكهولم - (د ب أ):

أعلنت شركة فولفو عن إطلاق سيارتها الكهربائية EX30 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

ما مواصفات محرك فولفو EX30 الجديدة؟

وأوضحت الشركة السويدية أن سيارتها الكهربائية EX30 الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 110 كيلووات/150 حصان، مع بطارية بسعة 51 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى 339 كلم.

كما تتوفر للسيارة بطارية بسعة 69 كيلووات/ساعة، ما يرفع مدى القيادة إلى نحو 476 كلم.

ما المختلف في النسخة الأحدث من فولفو EX30؟

وعلى صعيد التقنيات، تم تطوير واجهة المستخدم لتصبح أكثر سهولة في الاستخدام، مع إعادة تنظيم القوائم لتسهيل الوصول إلى الوظائف الأكثر استخداما، إلى جانب شريط تحكم قابل للتخصيص يتيح الوصول السريع إلى أهم الإعدادات.

وفيما يتعلق بالتصميم الداخلي، تقدم الشركة خيارين جديدين للمقصورة، هما «Harvest» المستوحى من الطابع الاسكندنافي الفاتح و«Black» باللون الأسود العميق، مع استخدام مواد نسيجية معاد تدويرها.

