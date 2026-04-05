زيادة أسعار سيارات شيفرولية التجارية في مصر حتى 90 ألف جنيه

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شانجان" Changan التجارية في مصر، ارتفاع أسعار جميع طرازاتها بالسوق المصري خلال شهر أبريل الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات شانحان بمصر:

شانجان إيدو بلس

ارتفعت أسعار شانجان إيدو بلس، حيث أصبحت الفئة Elite تبدأ من مليون و49 ألف جنيه، بينما سجلت فئة Premium نحو مليون و100 ألف جنيه، ووصلت فئة Flagship إلى مليون و200 ألف جنيه.

شانجان UNI-V

ارتفعت أسعار شانجان UNI-V، وأصبحت فئة Flagship تبدأ من مليون و300 ألف جنيه.

شانجان CS35 Plus

ارتفعت أسعار شانجان CS35 Plus، حيث تبدأ الفئة Elite من 999 ألف جنيه، والفئة Premium من مليون و69 ألف جنيه، فيما سجلت الفئة Flagship نحو مليون و149 ألف جنيه.

شانجان CS55 Plus

ارتفعت أسعار شانجان CS55 Plus، لتبدأ الفئة Elite من مليون و100 ألف جنيه، بينما وصلت الفئة Premium إلى مليون و220 ألف جنيه، وهي أسعار تدور في نفس الشريحة السعرية المعلنة بالسوق المحلي.

شانجان CS55 Plus

ارتفعت أسعار الفئة Flagship المستوردة من شانجان CS55 Plus لتسجل نحو مليون و375 ألف جنيه.

شانجان UNI-T

ارتفعت أسعار شانجان UNI-T، حيث تبدأ الفئة Premium من مليون و399 ألف جنيه، بينما سجلت فئة Flagship نحو مليون و499 ألف جنيه.

شانجان CS75 Plus

ارتفعت أسعار شانجان CS75 Plus، وأصبحت تبدأ من مليون و450 ألف جنيه للفئة Elite، وتصل إلى مليون و599 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

شانجان إيدو

ارتفعت أسعار شانجان إيدو، لتبدأ الفئة Elite من 875 ألف جنيه، فيما سجلت الفئة Flagship نحو 925 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

