الزيادات تتواصل.. ارتفاع أسعار سيارات شانجان الجديدة بالسوق المصري

كتب : محمد جمال

05:03 م 05/04/2026 تعديل في 05:03 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    شانجان EADO الجديدة
  • عرض 8 صورة
    شانجان CS75 Plus الجديدة
  • عرض 8 صورة
    شانجان CS75 Plus الجديدة
  • عرض 8 صورة
    شانجان CS75 Plus الجديدة
  • عرض 8 صورة
    شانجان CS75 Plus الجديدة
  • عرض 8 صورة
    شانجان CS75 Plus الجديدة
  • عرض 8 صورة
    شانجان CS75 Plus الجديدة

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شانجان" Changan التجارية في مصر، ارتفاع أسعار جميع طرازاتها بالسوق المصري خلال شهر أبريل الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات شانحان بمصر:

شانجان إيدو بلس

ارتفعت أسعار شانجان إيدو بلس، حيث أصبحت الفئة Elite تبدأ من مليون و49 ألف جنيه، بينما سجلت فئة Premium نحو مليون و100 ألف جنيه، ووصلت فئة Flagship إلى مليون و200 ألف جنيه.

شانجان UNI-V

ارتفعت أسعار شانجان UNI-V، وأصبحت فئة Flagship تبدأ من مليون و300 ألف جنيه.

شانجان CS35 Plus

ارتفعت أسعار شانجان CS35 Plus، حيث تبدأ الفئة Elite من 999 ألف جنيه، والفئة Premium من مليون و69 ألف جنيه، فيما سجلت الفئة Flagship نحو مليون و149 ألف جنيه.

شانجان CS55 Plus

ارتفعت أسعار شانجان CS55 Plus، لتبدأ الفئة Elite من مليون و100 ألف جنيه، بينما وصلت الفئة Premium إلى مليون و220 ألف جنيه، وهي أسعار تدور في نفس الشريحة السعرية المعلنة بالسوق المحلي.

شانجان CS55 Plus

ارتفعت أسعار الفئة Flagship المستوردة من شانجان CS55 Plus لتسجل نحو مليون و375 ألف جنيه.

شانجان UNI-T

ارتفعت أسعار شانجان UNI-T، حيث تبدأ الفئة Premium من مليون و399 ألف جنيه، بينما سجلت فئة Flagship نحو مليون و499 ألف جنيه.

شانجان CS75 Plus

ارتفعت أسعار شانجان CS75 Plus، وأصبحت تبدأ من مليون و450 ألف جنيه للفئة Elite، وتصل إلى مليون و599 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

شانجان إيدو

ارتفعت أسعار شانجان إيدو، لتبدأ الفئة Elite من 875 ألف جنيه، فيما سجلت الفئة Flagship نحو 925 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. طرح هيونداي توسان 2027 في السوق المصري (أسعار ومواصفات)

سيارة السادات تثير جدلا بعد ظهورها في وسط القاهرة قبل أيام.. ماذا نعرف عنها؟

160 ألف جنيه.. أحدث سيارات ديبال بمصر ترتفع للمرة الثانية في أقل من شهر

شانجان إيدو بلس ارتفاع أسعار السيارات

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
أخبار المحافظات

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟
اقتصاد

موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل.. هل هناك زيادة منتظرة؟

سلسلة انفجارات في أكبر مجمع للغاز في إيران
شئون عربية و دولية

سلسلة انفجارات في أكبر مجمع للغاز في إيران
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
أخبار مصر

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
نتنياهو: استأصلنا ذراع إيران الكبرى باغتيال رئيس مخابرات الحرس الثوري وفيلق
شئون عربية و دولية

نتنياهو: استأصلنا ذراع إيران الكبرى باغتيال رئيس مخابرات الحرس الثوري وفيلق

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق