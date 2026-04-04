تغطية - محمد جمال و رأفت العربي:

تصوير - محمود بكار:

تحولت شوارع وسط القاهرة إلى معرض كبير للسيارات التاريخية، مع انطلاق فعاليات الكرنفال السنوي للسيارات الكلاسيكية 2026، الذي نظمه نادي السيارات والرحلات المصري، في مشهد احتفالي استثنائي جمع بين عبق و عمق الماضي وحيوية الحاضر، وسط حضور ضخم لعشاق هذه السيارات الفريدة.



أكثر من 60 سيارة نادرة تعكس تاريخ صناعة السيارات



بدأت الفعاليات من أمام مقر النادي بشارع قصر النيل، حيث اصطفت أكثر من 60 سيارة كلاسيكية في مشهد بصري جذاب ولامع، يعكس تطور صناعة السيارات عبر عقود مختلفة، وسط تفاعل كبير من المواطنين الذين حرصوا على التقاط الصور وتوثيق الحدث والاحتفاء به.



كرنفال السيارات الكلاسيكية يضيء شوارع وسط القاهرة



وشهدت الاحتفالية مشاركة سيارات نادرة تعود إلى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، إلى جانب طرازات رفيعة رئاسية تحمل قيمة تاريخية خاصة، ما منح الموكب طابعًا مميزًا يعكس ثراء وتنوع عالم السيارات الكلاسيكية.



الموكب الاستعراضي يجوب أبرز معالم العاصمة



وانطلقت المسيرة الاستعراضية بعدد من شوارع العاصمة، مرورًا بأبرز المعالم الحيوية، وصولًا إلى دار الأوبرا المصرية، قبل أن تعود مجددًا إلى نقطة البداية، في عرض أنيق جذب أنظار المارة وأعاد للأذهان سحر الطرازات القديمة.



الحدث يعكس التراث والبعد المجتمعي والثقافي للنادي



ويأتي تنظيم الحدث في إطار عضوية النادي بالاتحاد الدولي للسيارات الكلاسيكية، بما يعكس التزامه بالحفاظ على هذا الإرث العالمي، وإتاحة منصة لهواة السيارات النادرة لتبادل الخبرات واستعراض مقتنياتهم.

من جانبه، أكد المهندس علي عيسى أن الموكب يمثل محطة مهمة ضمن جهود الحفاظ على التراث، خاصة مع تزامنه هذا العام مع مرور 102 عام على تأسيس النادي، و60 عامًا على إنشاء الاتحاد الدولي، مشيرًا إلى الخطة لإحياء “رالي الفراعنة” واستعادة مكانة مصر في رياضة السيارات.

فيما أوضح منير الزاهد أن الإقبال الكبير يعكس اتساع الاهتمام بثقافة السيارات الكلاسيكية بمصر، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على العرض والمشاهدة، بل يمتد إلى نشر الوعي بأساليب الصيانة والحفاظ على هذا التراث ذو القيمة التاريخية.

وأشار وائل عبدالجليل إلى أن الاحتفالية تحمل بعدًا مجتمعيًا، لتزامنها مع أول جمعة من أبريل وفعاليات يوم اليتيم، في إطار دعم المشاركة المجتمعية وتعزيز الدور الثقافي للنادي.

ويعد موكب السيارات الكلاسيكية أحد أبرز الفعاليات السنوية التي ينظمها النادي، حيث يوضح اهتمامه الكبير بالحفاظ على التراث المرتبط بعالم السيارات، إلى جانب دوره الرائع في دعم السياحة الثقافية والترفيهية، وتقديم صورة حضارية تعكس عمق وقيمة التاريخ المصري في هذا المجال الكلاسيكي.

