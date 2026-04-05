كوبرا تطلق سيارتها الكهربائية Tavascan الجديدة في الأسواق.. التفاصيل

كتب : مصراوي

01:29 م 05/04/2026 تعديل في 01:29 م
مدريد - (د ب أ):

أعلنت شركة كوبرا عن إطلاق الموديل الأساسي من سيارتها Tavascan الكهربائية، التي تنتمي إلى فئة موديلات SUV الكوبيه.

ما مواصفات محرك كوبرا Tavascan؟

وأوضحت الشركة الإسبانية أن سيارتها Tavascan الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 140 كيلووات/ 190حصان، مع بطارية بسعة 58 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى نحو 435 كلم.

وفي محطة الشحن السريع يتم شحن البطارية بالتيار المستمر بقدرة 105 كيلووات من 10 إلى 80% في غضون 26 دقيقة.

مزايا كوبرا Tavascan الكهربائية الجديدة

وتشتمل السيارة Tavascan الجديدة على نظام معلومات وترفيه مطور يعتمد على نظام أندرويد مع متجر تطبيقات، بالإضافة إلى قمرة قيادة رقمية (Virtual Cockpit) بحجم 10,25 بوصة.

وتشمل المزايا أيضا خاصية(Vehicle-to-Load) لتزويد الأجهزة الخارجية بالطاقة، بالإضافة إلى نظام صوتي متطور من شركة سينهايزر الألمانية، فضلا عن مفتاح رقمي عبر الهاتف الذكي.

