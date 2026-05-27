تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، سيارتها هيونداي أكسنت RB بـ5 فئات من التجهيزات خلال شهر مايو 2026 الجاري، كأرخص سيارة كورية بالسوق المحلي.

ووفقًا للأسعار الرسمية، تبدأ أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2026 من 730.000 جنيه للفئة GL، و760.000 جنيه للفئة SR، بينما يبلغ سعر فئة DAB ABS نحو 800.000 جنيه، والفئة Highline بـ839.000 جنيه.



مواصفات هيونداي أكسنت RB الجديدة بمصر:



منظومة القوة في هيونداي أكسنت RB

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 125 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر.

أبعاد ومساحات هيونداي أكسنت RB

يبلغ طول السيارة 4.370 ملم، وعرضها 1.705 ملم، وارتفاعها 1.455 ملم، مع خلوص أرضي 156 ملم، وسعة شنطة خلفية 389 لترًا.

وتأتي السيارة بجنوط معدنية قياس 15 بوصة، بينما تحصل الفئات الأعلى تجهيزًا على عجلات رياضية قياس 15 و16 بوصة.

منظومة الأمان في هيونداي أكسنت RB

تضم السيارة وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، بالإضافة إلى كاميرا خلفية، حساسات ركن، ومصابيح ضباب أمامية.

كما تأتي السيارة بعدد من التجهيزات والكماليات، أبرزها شاشة بيانات للسائق قياس 3.5 بوصة، وشاشة ترفيه تعمل باللمس قياس 7 بوصة، وتكييف هواء يدوي، بينما تحصل الفئات الأعلى على تكييف أوتوماتيك، ومثبت سرعة، وعجلة قيادة متعددة المهام، وبلوتوث، ومداخل USB وAUX.