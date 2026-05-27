تصوير - نادر نبيل

شهدت حديقة الأزهر بالقاهرة، إقبالًا كثيفًا من المواطنين الراغبين في الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

عدسة مصراوي ترصد احتفالات المواطنين بالعيد في حديقة الأزهر

ورصدت عدسة "مصراوي"، توافدت آلاف الأسر والعائلات والشباب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، على الحديقة لقضاء أوقات ممتعة، وسط أجواء مبهجة ومناظر طبيعية خلابة تتميز بها الحديقة.

وبدت مظاهر البهجة والفرحة على وجوه الزوار، وخاصة الأطفال الذين انطلقوا للاستمتاع بالألعاب الترفيهية المتنوعة، والمساحات الخضراء الشاسعة، إلى جانب اللعب والمرح حول بشلالات المياه المنتشرة في أرجاء الحديقة.

كما حرص زوار الحديقة على التجمع والجلوس تحت ظلال الأشجار لتناول الأطعمة والمسليات، وتبادل التهاني بالعيد، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية والسيلفي، لتوثيق فرحة أول أيام العيد، وسط أجواء احتفالية مميزة عكست السعادة والسرور على وجوه الجميع.

وشهدت الحديقة تنظيمًا وتنسيقًا كبيرين، مع وجود مكثف لأفراد الأمن الإداري، بغرض تسهيل دخول وخروج الزوار، وتأمين وجودهم داخل الحديقة، بما يضمن قضاء أول أيام عيد الأضحى في سلام وطمأنينة.