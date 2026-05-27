تشهد فترة عيد الأضحى زيادة كبيرة في حركة السفر والتنقل بين المحافظات، سواء للخروج أو لزيارة الأهل والأقارب، وهو ما يضع السيارات تحت ضغط أكبر من المعتاد خاصة مع الزحام وارتفاع درجات الحرارة.

ومع الاستخدام المكثف للسيارات خلال أيام العيد، يؤكد خبراء السيارات أن الاهتمام ببعض التفاصيل البسيطة قد يساعد بشكل كبير في تجنب الأعطال المفاجئة وتقليل استهلاك الوقود والحفاظ على سلامة السيارة أثناء الرحلات الطويلة.

مراقبة حرارة المحرك باستمرار

ينصح بمتابعة مؤشر حرارة المحرك بشكل مستمر أثناء القيادة، خاصة في الزحام أو عند السفر لمسافات طويلة، لأن ارتفاع الحرارة قد يؤدي إلى أعطال مكلفة. كما يفضل التأكد من مستوى مياه الردياتير وعدم فتح الغطاء إلا بعد تبريد المحرك بالكامل.

فحص الإطارات

تلعب الإطارات دورًا مهمًا في ثبات السيارة وأمانها، لذلك يجب التأكد من سلامتها وضبط ضغط الهواء المناسب قبل التحرك، مع فحص الإطار الاحتياطي أيضًا تحسبًا لأي طوارئ على الطريق.

تجنب تحميل السيارة بشكل زائد

يقوم بعض السائقين بتحميل السيارة بعدد كبير من الحقائب أو الأوزان خلال السفر في العيد، لكن زيادة الحمولة بشكل مبالغ فيه تؤثر على أداء السيارة واستهلاك الوقود والثبات، خاصة على السرعات العالية.

لا تستخدم التكييف بعنف

يفضل عدم تشغيل التكييف بأقصى درجة لفترات طويلة أثناء التوقف الكامل في الزحام، لأن ذلك يزيد الضغط على المحرك ويرفع استهلاك الوقود، خصوصًا مع الأجواء الحارة خلال الصيف.

احتفظ بالأدوات الأساسية داخل السيارة

ينصح بوجود بعض الأدوات الضرورية داخل السيارة مثل كابلات شحن البطارية والكوريك ومطفأة الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى التأكد من وجود مثلث التحذير لاستخدامه عند التوقف المفاجئ.

القيادة الهادئة

يؤكد المتخصصون أن الالتزام بالسرعات القانونية وتجنب التسارع المفاجئ أو الفرامل العنيفة يساعد على تقليل استهلاك الوقود والحفاظ على عمر أجزاء السيارة، إلى جانب توفير قيادة أكثر أمانًا خلال زحام العيد.