في ظل ارتفاع الأسعار في سوق السيارات الجديدة، يبحث قطاع من المستهلكين سواء أفراد أو عائلات صغيرة عن السيارات الهاتشباك المستعملة الاقتصادية، والتي تغني عن المواصلات وتكاليف تشغيلها غير مكلفة.

وبالرغم من انتقال عدوى ارتفاع أسعار الزيرو إلى سوق المستعمل، يبقى هناك بعض السيارات الهاتشباك الصغيرة تتوفر بأسعار في المتناول نسبيًا حيث يتوفر بعضها حاليًا بأسعار تبدأ من 40 ألف جنيه.

ويرصد التقرير الآتي أبرز 5 سيارات هاتشباك مستعملة رخيصة في سوق المستعمل:

فيات 127

تتوفر فيات 127 بمتوسط سعر يتراوح بين 40 ألف إلى 89 ألف جنيه لموديلات من 1982 إلى 1995.

وتعتمد على محرك سعة 903 سي سي وتتوفر بعض الموديلات بمحرك 1050 أو 1300 سي سي، والقوة تتراوح بين 40 إلى 47 حصان، والعزم: 64 نيوتن متر، وناقل الحركة: مانيوال من 4 سرعات، بنظام جر أمامي للعجلات.

فولكس فاجن بيتل

تتوفر بيتل بمتوسط سعر يتراوح بين 88 ألف إلى 150 ألف جنيه لموديلات من 1968 إلى 1974.

تأتي بمحرك 4 أسطوانات بسعة تتراوح بين 1.2 لتر إلى 1.6 لتر، بتبريد هوائي.القوة: من 40 إلى 50 حصان تقريبًا، وناقل الحركة يدوي 4 سرعات، مع نظام الدفع الخلفي.

سوزوكي ماروتي

تتوفر ماروتي بمتوسط سعر يتراوح بين 80 ألف إلى 100 ألف جنيه لموديلات من 1993 إلى 2010.

تعتمد سوزوكي ماروتي على محرك 3 اسطوانات بسعة 800 سي سي، بقوة 37 حصان مع عزم دوران 5000 لفة في الدقيقة، مع ناقل حركة مانيوال مكون من 4 سرعات، بـخزن وقود 28 لتر.

سكودا فيفوريت

تتوفر فيفوريت بمتوسط سعر يتراوح بين 80 ألف إلى 100 ألف جنيه لموديل 1994.

تعمل فيفوريت بمحرك 4 اسطوانات 1.3 لتر، بقوة 54 حصان، مع ناقل حركة مانيوال 5 سرعات.

سكودا فيليشيا

تتوفر فيليشيا بمتوسط سعر يتراوح بين 85 ألف إلى 145 ألف جنيه لموديلات من 1995 إلى 1999.

وتأتي بمحرك 1300 سي سي 4 سلندر بقوة 54 حصان، وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات بنظام جر أمامي.

