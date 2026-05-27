يعد نظام التوجيه الدركسيون من أهم أنظمة الأمان في السيارة، كونه المسؤول المباشر عن التحكم في اتجاه المركبة أثناء القيادة. ومع كثرة الاستخدام اليومي وطرق السير المختلفة، قد تبدأ بعض الأجزاء في التآكل تدريجيًا دون أن يلاحظ السائق في البداية.

ورغم أن الأعطال في هذا النظام لا تظهر بشكل مفاجئ في أغلب الأحيان، إلا أن السيارة غالبًا ما ترسل إشارات مبكرة يمكن من خلالها اكتشاف المشكلة قبل تطورها وتجنب تكاليف إصلاح مرتفعة أو مخاطر أثناء القيادة.

أصوات غير معتادة عند لف الدركسيون

من أبرز العلامات التي تشير إلى وجود مشكلة في نظام التوجيه، سماع صوت طقطقة أو خبط عند لف الدركسيون، خاصة أثناء الركن أو المرور على المطبات، وهو ما قد يدل على تآكل في أجزاء التوجيه أو بعض مكونات العفشة المرتبطة به.

زيادة ثقل عجلة القيادة

في حال ملاحظة أن الدركسيون أصبح أكثر صعوبة في الحركة عن المعتاد، خاصة عند السرعات البطيئة، فقد يشير ذلك إلى وجود خلل في طلمبة الباور أو نقص في زيت الباور، أو بداية تلف في علبة الدركسيون.

انحراف السيارة عن مسارها الطبيعي

عند شعور السائق بأن السيارة تميل إلى جهة معينة رغم السير على طريق مستقيم، قد يكون السبب وجود خلل في نظام التوجيه أو تآكل في بعض الأجزاء، حتى بعد إجراء ضبط الزوايا.

اهتزازات في عجلة القيادة

ظهور رعشة أو اهتزاز في الدركسيون أثناء القيادة أو عند السرعات العالية قد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة في أجزاء العفشة أو التوجيه، ويُنصح في هذه الحالة بالفحص الفوري لتجنب تفاقم العطل.

تسريب زيت الباور

ملاحظة وجود بقع زيت أسفل السيارة في منطقة المقدمة قد يدل على وجود تسريب في دورة الباور أو علبة الدركسيون، وهو أمر يستدعي التدخل السريع لتجنب فقدان كفاءة نظام التوجيه.

توصيات فنية للحفاظ على نظام التوجيه

يشدد خبراء السيارات على أهمية الفحص الدوري لنظام التوجيه وعدم تجاهل أي أعراض غير طبيعية، حيث إن الاكتشاف المبكر للأعطال يسهم في تقليل تكلفة الإصلاح ويحافظ على سلامة القيادة.