أزاحت شركة Ferrari الستار عن سيارتها الكهربائية الأولى بالكامل "Luce EV" موديل 2027، والتي تمثل بداية عصر جديد للعلامة الإيطالية الشهيرة بصناعة السيارات الرياضية الخارقة، على أن يبدأ طرحها بالأسواق الأوروبية قبل نهاية العام الجاري.

وتنتمي "لوتشي" إلى فئة السيارات الرياضية الفاخرة رباعية الأبواب، وتعتمد على أربعة محركات كهربائية بقوة إجمالية تصل إلى 1035 حصانًا، ما يجعلها واحدة من أقوى الطرازات التي تحمل شعار الحصان الجامح.

أسعار فيراري لوتشي الكهربائية

ومن المتوقع أن تبدأ أسعار السيارة الجديدة من نحو 550 ألف يورو، أي ما يعادل قرابة 33.4 مليون جنيه مصري.

تصميم مختلف عن أي فيراري سابقة

اعتمدت فيراري في تطوير تصميم “لوتشي” على شركة LoveFrom المتخصصة في تصميم المنتجات، بقيادة المصمم الشهير جوني آيف بالتعاون مع مارك نيوسون، ما منح السيارة مظهرًا مختلفًا عن أي طراز سابق للشركة.

وجاءت السيارة بهيكل مصنوع بالكامل من الألومنيوم مع قاعدة مخصصة للسيارات الكهربائية، فيما تتميز بأبواب تفتح من المنتصف، إلى جانب باب خلفي واسع ومساحات تخزين أكبر من المعتاد في سيارات فيراري.

ويبلغ طول السيارة نحو 197.9 بوصة، مع ارتفاع أقل من طراز “بوروسانغ” بحوالي بوصتين، بينما تم تصميم المقصورة بشكل متقدم داخل الهيكل لتحسين الانسيابية الهوائية، والتي قالت فيراري إنها الأفضل بتاريخ سياراتها القانونية للطرق.

مقصورة تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا

تحمل المقصورة الداخلية طابعًا يجمع بين العناصر الرقمية والتقليدية، حيث تعتمد على شاشات OLED مع عدادات رقمية بتصميم يحاكي العدادات الكلاسيكية.

وتعرض الشاشة الوسطية بيانات السرعة ومستوى شحن البطارية، بينما توضح الشاشة اليسرى القدرة المتاحة ومستوى استعادة الطاقة، فيما يمكن تخصيص الشاشة اليمنى حسب رغبة السائق.

كما زودت السيارة بشاشة لمس مركزية قابلة للتوجيه نحو السائق أو الراكب الأمامي، إلى جانب شاشة إضافية لركاب المقاعد الخلفية.

وتخلت فيراري عن أزرار اللمس المستخدمة في بعض طرازاتها الحديثة، واستبدلتها بمفاتيح وأدوات تحكم فعلية، بما في ذلك نظام “مانيتينو” الشهير للتحكم في أوضاع القيادة.

بطارية ضخمة وشحن فائق السرعة

تعتمد “لوتشي” على بطارية بسعة 122 كيلوواط/ساعة، تم تطويرها وتصنيعها بالكامل بواسطة فيراري، مع معمارية كهربائية بجهد 800 فولت تدعم الشحن السريع حتى 350 كيلوواط.

ويولد المحركان الأماميان 282 حصانًا، بينما ينتج المحركان الخلفيان 831 حصانًا، ما يمنح السيارة أداءً رياضيًا استثنائيًا يتماشى مع هوية العلامة الإيطالية.

صوت خاص يحافظ على شخصية فيراري

وأكدت فيراري أن تطوير الصوت كان أحد أكبر التحديات في السيارة الكهربائية الجديدة، إذ لم تعتمد الشركة على أصوات اصطناعية لمحركات V12 التقليدية، بل طورت نظامًا خاصًا يلتقط الأصوات الميكانيكية الحقيقية من المحور الخلفي ويعيد معالجتها لتعزيز التجربة السمعية.

ويختلف مستوى الصوت وفق وضعية القيادة المختارة، حيث يوفر وضع “Perfo” أعلى مستوى من التفاعل الصوتي، بينما يقدم وضع “Range” تجربة أكثر هدوءًا للحفاظ على كفاءة الطاقة.

