فولفسبورج - (د ب أ):

كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن عن الجيل الجديد من سيارتها أطلس 2027.

ورغم أن أكبر سيارات فولكس فاجن في فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) الجديدة لا تبدو مختلفة جذريا، إلا أن هناك عدة تغييرات رئيسية، منها تصميم أكثر حدة، ومقصورة داخلية أكثر فخامة، بالإضافة إلى محرك أقوى وميزات أمان إضافية.

تعتمد أطلس 2027 على المنصة إم.كيو.بي إيفو وهي نسخة معدلة من المنصة التي استندت عليها السيارة منذ ظهورها عام 2018. وزاد طول أطلس بمقدار بوصة تقريبا، بينما بقي عرضها وارتفاعها وقاعدة عجلاتها كما هي. ورغم أن الهيكل الخارجي للجيل الثاني من السيارة جديد، لكنه يحافظ على المظهر الحاد للجيل الأول، بالإضافة إلى الرفارف البارزة والتصميم الصندوقي.

في المقدمة، تتميز أطلس 2027 بإضائة مبهرة، مع خطين من مصابيح الباعث الضوئي الثنائي (إل.إي.دي) في المصابيح الأمامية يمتدان عبر الشبكة الأمامية، التي أصبحت الآن مزودة بلوحة بلون الهيكل في المنتصف. يتقاطع شريط الإضائة السفلي مع شعار فولكس فاجن المضيء في المقدمة. وهذا التصميم قياسي في جميع الفئات باستثناء الفئة الأساسية.

وتستخدم فولكس فاجن في الجيل الجديد من السيارة أطلس أحدث إصدرات المحرك إي.أيه888 سعة لترين. وتزيد قوة هذه النسخة من المحرك بنحو 13 حصانا عن النسخة السابقة لتصل إلى 282 حصانا، لكن العزم انخفض من 273 رطل لكل قدم مكعب إلى 258 رطلا لكل قدم مكعب. وتعهدت فولكس فاجن بتحسين كفاءة استهلاك الوقود، في الوقت الذي تستخدم فيه السيارة أطلس ناقل حركة آلي ذي ثماني سرعات.

ويعتبر نظام الجر الأمامي هو القياسي في سيارات هذا الطراز، مع إمكانية اختيار فئة ذات دفع رباعي. كما أعلنت فولكس فاجن عن اعتزامها طرح نسخة هجين ضمن التحديث القادم للسيارة، ولكن من غير المحتمل طرحها قبل عام 2030.

وقد أدخلت الشركة الألمانية تحسينات جوهرية على عوامل السلامة في الجيل الجديد للسيارة أطلس، بإضافة وسادة هوائية أمامية جديدة في المنتصف وتحديث تقنيات مساعدة السائق. وبات بإمكان وظيفة "مساعدة القيادة" التفاعلية - التي تجمع بين تثبيت السرعة وفقا لظروف الطريق ومساعد البقاء في المسار المحدد، للتحكم في التوجيه وإيقاف السيارة وتسارعها بين صفر و95 ميلاً في الساعة – تغيير الحارة المرورية بناءً على طلب السائق. كما يمكن لخاصية "مساعدة الطوارئ" إبطاء السيارة وإيقافها على جانب الطريق في حال رصد حالة طبية طارئة محتملة، علاوة على إلى إضافة خاصية "بارك أسيست بلس" التي تساعد السائق في وضع السيارة في أماكن الانتظار الضيقة إلى الفئة الأعلى من الطراز.

وقالت فولكس فاجن أنها ستعلن عن المزيد من التفاصيل والأسعار للسيارة الجديدة قبل وصولها هذا الخريف. ومتوقع ارتفاعا طفيفا في سعر الجيل الجديد عن سعر الجيل الحالي الذي يبلغ 40785 دولار (2214446.05 جنيه مصري).

