تقدم شركة كيان إيجيبت، الوكيل المحلي لعلامة Cupra التجارية في مصر، سياراتها كوبرا فورمينتور موديل 2026 الرياضية متعددة الاستخدامات خلال مايو بفئتين من التجهيزات.

أسعار كوبرا فورمينتور

تقدم كوبرا فورمينتور Facelift الجديدة في مصر بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و99 ألف جنيه.

محرك فورمينتور الجديدة

تعتمد كوبرا فورمينتور الجديدة على محرك تربو سعة 1.5 لتر بقوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي DSG من 7 سرعات.

التصميم الخارجي

وحصلت نسخة الفيس ليفت على تحديثات تصميمية خارجية، أبرزها الواجهة الأمامية الجديدة المزودة بإضاءة LED ثلاثية العناصر بتصميم مثلثي، بالإضافة إلى مصابيح خلفية LED ثلاثية الأبعاد مع شريط إضاءة ممتد يتوسطه شعار كوبرا المضيء لأول مرة، إلى جانب تصميم جديد للمصدات والجنوط الرياضية.

التجهيزات

شهدت المقصورة الداخلية تحديثات متعددة، أبرزها شاشة لمس مركزية جديدة قياس 12.9 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، مع إضاءة لمفاتيح التحكم بالحرارة ومستوى الصوت أسفل الشاشة لسهولة الاستخدام.

نظام صوتي متطور وخامات معاد تدويرها.

وزودت السيارة أيضًا بنظام صوتي Sennheiser مكون من 12 مكبر صوت، مع استخدام خامات معاد تدويرها داخل المقصورة، حيث صُنعت المقاعد الرياضية من ألياف دقيقة معاد تدويرها بنسبة تصل إلى 73%.

أنظمة أمان متعددة في كوبرا فورمينتور

وتتوفر كوبرا فورمينتور في مصر بمجموعة من أنظمة الأمان، أبرزها 7 وسائد هوائية، وفرامل ABS وEBD وESC، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية تدعم نظام الركن الذاتي.