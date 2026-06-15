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موعد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

كتب : محمد الميموني

10:50 ص 15/06/2026 تعديل في 11:04 ص
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يستعد منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة قوية اليوم أمام بلجيكا في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتطلع منتخب مصر إلى تحقيق بداية مثالية في كأس العالم من خلال حصد النقاط الثلاث أمام المنتخب البلجيكي، بما يعزز من فرصه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

موعد مباراة مصر وبلجيكا فى كأس العالم 2026

وتنطلق مباراة مصر وبلجيكا اليوم الإثنين الموافق 15 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لومن فيلد" بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة السابعة في الجولة الأولى.

القناة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

من المقرر أن تبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويخوض منتخب مصر منافسات البطولة ضمن المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

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كأس العالم مصر وبلجيكا

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