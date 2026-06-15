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تفحمت بالكامل.. حريق يلتهم 3 سيارات في السويس

كتب : حسام الدين أحمد

11:03 ص 15/06/2026
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    النيران اندلعت فجرا في السيارة
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    تفحم السيارات الثلاث
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    تفحم السيارات الثلاث
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    امتداد النيران للسيارة الثانية

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة السويس، من السيطرة على حريق اندلع في 3 سيارات ملاكي بمنطقة حوض الدرس التابعة لحي السويس، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي بمنطقة حوض الدرس، قبل أن تمتد النيران إلى سيارتين متوقفتين بجوارها.

وجه مدير الحماية المدنية بالدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ للتعامل السريع مع الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، كما أجروا أعمال التبريد اللازمة لتأمين السيارات الأخرى المتوقفة بالمكان، ومنع تجدد اشتعالها أو امتدادها إلى الجراجات والمنشآت المحيطة.

وانتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على ملابساته، وتحديد أسباب اندلاع الحريق، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الواقعة من عدمه.

وأكدت المعاينة الأولية عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية جراء الحادث، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات.

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السويس حريق الحماية المدنية

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