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إسرائيل: سنضرب إيران إذا هاجمتنا بسبب أى تطورات في لبنان

كتب : وكالات

10:57 ص 15/06/2026

يسرائيل كاتس

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه إذا هاجمت إيران إسرائيل بسبب أي تطورات في لبنان فسوف نهاجمها.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل وجوده في المناطق التي يسيطر عليها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة، مؤكداً أن هذا التوجه يأتي ضمن سياسة واضحة يتبناها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

إسرائيل ترفض الانسحاب من لبنان

وزعم كاتس أن السيطرة على هذه المناطق تعد من أبرز الإنجازات التي حققها جيش الاحتلال خلال الحرب، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية ترى في هذا الانتشار جزءاً أساسياً من منظومة الأمن والدفاع الإسرائيلية.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن تل أبيب ترفض سحب قواتها من لبنان، مؤكداً أن هذا الموقف سيستمر رغم الضغوط الحالية أو أي ضغوط قد تبرز خلال الفترة المقبلة.

إبلاغ واشنطن بالموقف الإسرائيلي

وأضاف كاتس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدداً من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بالموقف الإسرائيلي الرافض للانسحاب، مؤكداً أن هذه السياسة تم توضيحها بشكل مباشر خلال الاتصالات والمشاورات بين الجانبين.

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