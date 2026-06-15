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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم.. انخفاض البلطي

كتب : ميريت نادي

10:43 ص 15/06/2026

أسعار السمك

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انخفضت أسعار السمك البلطي، والكابوريا، والبربون، والبوري، خلال تعاملات اليوم الاثنين 15-6-2026، بينما ارتفعت أسعار قشر البياض، مقارنة بأسعار أمس، حسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 73 و77 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

سعر كيلو المكرونة السويسي: يتراوح بين 80 و130 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: تراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

سعر كيلو قشر بياض: يتراوح بين 200 جنيهًا و300 جنيه، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو سمك موسى: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو البربون: يتراوح بين 170 جنيهًا و200 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 140 و170 جنيه، بتراجع 30 جنيه.

سعر كيلو الوقار: يتراوح بين 150 و350 جنيهًا.

سعر كيلو الدنيس: يتراوح بين 275 و475 جنيهًا.

الأسماك المجمدة

سعر كيلو البربون المجمد: يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري المجمد: يتراوح بين 175 و525 جنيهًا.

سعر كيلو الماكريل المجمد: يتراوح بين 150 و250 جنيهًا.

سعر كيلو السردين: يتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية أسعار الكابوريا أسعار السمك البلطي

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