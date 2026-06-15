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تم إيقافه 40 يومًا.. من هو البرازيلي أباتي الذي يدير مباراة مصر وبلجيكا ؟

كتب : رمضان حسن

10:57 ص 15/06/2026

رامون أباتي حكم مباراة مصر وبلجيكا

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يدير الحكم البرازيلي رامون أباتي مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا مساء اليوم الاثنين على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة في كأس العالم 2026.

ويعاون أباتي (36 سنة) في إدارة هذه المباراة ، مواطناه دانيلو ماتيس ورفائيا ألفيس كمساعدين، بجانب كيفين أورتيجا من بيرو كحكم رابع ومواطنه مايكل أوروي كمساعد احتياطي.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزلندا، وسيبدأ مشواره يوم الاثنين بملاقاة بلجيكا ثم يواجه نيوزلندا يوم 22 يونيو الجاري وأخيرا إيران يوم 29 من نفس الشهر.

6 معلومات عن حكم مباراة مصر وبلجيكا

-مباراة بلجيكا ومصر هي الأولي له في بطولة كأس العالم حيث لم يسبق له إدارة أي مباراة في المونديال

-أدار من قبل مباراتين في دورة الألعاب الأوليمبية بباريس

-أدار 3 مباريات في كأس العالم للأندية 2025 بما فيهم مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند

-قام بإدارة 4 مباريات في الدوريات السعودية والإماراتية

-خلال مشواره التحكيمي أدار 313 مباراة وأشهر 1436 بطاقة صفراء و62 بطاقة حمراء واحتسب 79 ركلة جزاء.

-تم إيقافه 40 يوما بقرار من المحكمة العليا للعدالة الرياضية في البرازيل بسبب أخطاء ارتكبها في مباراة ديربي ساو باولو وبالميراس ببطولة الدوري البرازيلي في عام 2025.

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