تركيا تستعيد مكانها في جدول فورمولا1 بعد توقف استمر عدة سنوات متتالية

يعود سباق جائزة تركيا الكبرى في رزنامة سباقات سيارات Formula One بداية من الموسم المقبل للمرة الأولى منذ عام 2021 باتفاق يمتد لخمسة أعوام.

عودة رسمية لسباق Turkish Grand Prix بعد غياب

وبعد الإعلان لأول مرة عن ذلك من قبل الحكومة التركية والرئيس رجب طيب إردوغان، جاء التأكيد من فورمولا-1 والاتحاد الدولي للسيارات.

وقال إردوغان إن الصفقة ستكون على الأقل لمدة خمسة أعوام.

إسطنبول بارك يستعيد السباقات العالمية



واستضاف مضمار Istanbul Park خارج المدينة سباقات في فورمولا-1 من 2005 وحتى 2011، وسيكون سباق العام المقبل الأولى لتركيا منذ عودة تركيا للرزنامة في 2020 و2021 خلال فترة الارتباك التي حدثت أثناء جائحة فيروس كورونا. وكان فالتيري بوتاس فاز بآخر سباق أقيم في تركيا لفريق مرسيدس.

وقال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لفورمولا-1 :" الكثير من اللحظات التي لا تنسى تم صنعها في تاريخ رياضتنا في مضمار إسطنبول بارك، وأنا متحمس لبدء الفصل الجديد من شراكتنا، ومنح الجماهير الفرصة لتجربة المزيد من السباقات المذهلة في موقع مذهل حقا".

تأثيرات إقليمية تعيد تشكيل جدول السباقات



وقال إردوغان إن استضافة فورمولا-1 سيظهر للعالم أن بلادنا هي الملاذ الآمن في منطقتها.

وجاءت هذه الانباء بعد أن تسببت حرب إيران في خلل على نطاق واسع للرياضة في المنطقة وأجبرت فورمولا-1 على إلغاء سباقات في البحرين والسعودي كان من المقرر إقامتهم هذا الشهر.

تسبب هذا الامر في ترك فجوة في جدول سباقات هذا العام. وسيكون سباق جائزة ميامي الكبرى الأسبوع المقبل أول سباق لفورمولا-1 منذ سباق جائزة اليابان الكبرى الذي أقيم في مارس.

وكان يتوقع على نطاق واسع أن تعود إسطنبول لسباقات فورمولا-1 منذ أن قال دومينيكالي في فبراير إنها مرشحة للعودة.

وقدر الاتحاد الدولي للسيارات، أن فورمولا-1 لديها 19 مليون مشجع في تركيا، ووصف رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم عودة السباق بأنها "انعكاس قوي للنمو العالمي المستمر وجاذبية رياضتنا".

