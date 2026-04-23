من 950 ألف إلى 1.07 مليون جنيه.. شيري تيجو 7 تقفز 3 مرات خلال أسابيع

ميلانو - (د ب أ):

قالت مصادر مطلعة إن شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الإيطالية فيراري استقرت على السعر الأساسي لأول سيارة كهربائية فائقة القوة من إنتاجها.

سعر أول سيارة كهربائية من فيراري الإيطالية

وبحسب المصادر فإن سعر السيارة يبلغ حوالي 647 ألف دولار (33 مليونًا و870 ألف جنيه مصري) تقريبًا، قبل طرحها رسميا الشهر المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن هذا السعر سيجعل السيارة الكهربائية الجديدة فيراري لوسي أغلى من السيارة فيراري بروسانجوي متعددة الاستخدام ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) التي يبدأ سعرها من 450 ألف يورو، مضيفة أن السعر النهائي للسيارة لوسي يمكن أن يتغير بنسبة 10% سواء بالزيادة أو بالخصم.

فيراري تبالغ في تسعير سيارتها الكهربائية الجديدة لهذا السبب

ويشير قرار فيراري بشأن تسعير السيارة الكهربائية إلى رغبتها في وضع هذه السيارة على قمة قائمة سياراتها.

ويحاول بنديتو فيجنا الرئيس التنفيذي للشركة إبقاء أسعار سياراتها مرتفعة من أجل المحافظة على جاذبية سيارات فيراري لفائقي الثراء في العالم تحت شعار "الكيف وليس الكم".

وستكون السيارة لوسي اختبارا جوهريا لاستراتيجية فيجنا في تسعير سيارات فيراري، لا سيما مع استمرار قلق المشترين الأثرياء بشأن قدرة السيارات الكهربائية على الاحتفاظ بقيمتها، حيث تبحث هذه الفئة من المشترين عن سيارات فائقة تحافظ على قيمتها أو حتى تزيدها مع مرور الوقت.

فيراري تمنح عملائها حرية الاختيار بين محركات البنزين والهجينة والكهربائية

وأعلنت فيراري رغبتها في منح عملائها حرية الاختيار بين محركات الاحتراق الداخلي والهجين والكهربائية، مع ضمان الحفاظ على الأداء المتميز لسيارات هذه العلامة التجارية الشهيرة.

وأصبحت سيارة بوروسانجوي واحدة من أهم طرز فيراري منذ ظهورها، حيث وسعت قاعدة عملاء الشركة لتشمل فئات أخرى غير عشاق السيارات الرياضية التقليدية فائقة القوة ذات المقعدين، وساهمت في رفع متوسط أسعار بيع سيارات فيراري ككل. وقد حددت فيراري حصة هذا الطراز من إجمالي إنتاجها السنوي بنحو 20% ليظل متاحا لفئة محدودة من العملاء.

اقرأ أيضًا:

شراكة NDS وROX Motors تدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات

هيونداي تكشف Ioniq3 الكهربائية.. منافس جديد لـ ID.3 وPuma EV

هافال تطلق Menglong Plus الـ SUV الهجينة الجديدة بمدى يتجاوز 1000 كم