كشفت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي، عن مواعيد التشغيل المعتمدة، وذلك تزامنًا مع استعدادات الدولة لتطبيق التوقيت الصيفي لعام 2026، والمقرر انطلاقه ليلة الجمعة 24/4/2026 بتقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة.



وأعلنت الشركة عن استقرار مواعيد التشغيل المعتمدة (المواعيد العادية) وذلك لضمان انتظام حركة انتقال كافة الركاب يومياً وفق التوقيت الجديد.

ليكون تحرك أول أتوبيس من محطتي طريق اسكندرية الزراعي ومحطة المشير طنطاوي في تمام الساعة الخامسة صباحًا وتحرك آخر أتوبيس من محطة إسكندرية الزراعي الساعة 11 مساءًا وآخر أتوبيس من محطة المشير طنطاوي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.