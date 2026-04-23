شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس القومي للسكان، ومؤسسة شباب القادة (YLF)؛ لدعم القضايا السكانية والصحية وبناء الإنسان المصري.

وقع على البروتوكول الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان والمشرف على المجلس القومي للسكان، والنائب أحمد فتحي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، ممثلاً عن المؤسسة.

أهداف بروتوكول دعم القضايا السكانية

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إن هذا البروتوكول يهدف إلى تحقيق عدة مسارات تنموية، من أبرزها: العمل على رفع الوعي الصحي، وتمكين الشباب، ودعم القضايا السكانية، وتنفيذ أنشطة داخل الاتحادات الطلابية في المدارس والجامعات.

وأوضح في بيان اليوم، أن بنود البروتوكول تشمل تنفيذ جلسات تفاعلية لرفع وعي الشباب بالقضايا السكانية والتنموية، وأسلوب الحياة السليم، والتغذية الصحية، وأهمية الرياضة، وكيفية التعامل مع الشاشات، وتدريب مجموعة من الطلاب ليصبحوا سفراء للتغذية والرياضة والصحة لنشر الرسائل الصحية والتوعوية بين زملائهم، وإنتاج محتوى توعوي لنشر الرسائل الصحية والسكانية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل رسائل الصحة الإنجابية، والمباعدة بين الحمل، ومكافحة التقزم، ومناهضة العنف ضد الأطفال.

وفي نفس السياق، يشمل البروتوكول رفع الوعي الصحي لأولياء الأمور في مواضيع التغذية المنزلية والأفكار الصحية لعلبة الغذاء المدرسية، بالإضافة إلى تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين على رسائل هامة مثل الحد من الولادات القيصرية غير المبررة ودعم الصحة الإنجابية للفتيات، و إنشاء نموذج محاكاة للمجلس القومي للسكان لتدريب الطلاب عملياً على آليات اتخاذ القرار.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن البروتوكول حدد التزامات واضحة ومحددة لضمان تكامل الأدوار حيث يلتزم المجلس القومي للسكان بتوفير الدعم الفني والمحتوى العلمي والمواد التوعوية، ويقوم المجلس بإعداد ومراجعة الرسائل السكانية والصحية والتنموية لضمان اتساقها مع الاستراتيجية القومية للسكان، وتلتزم مؤسسة شباب القادة بتوفير الدعم المادي لتنفيذ الأنشطة المختلفة، وتتولى المؤسسة الإعداد والمشاركة في تنفيذ الجلسات التفاعلية، وإنتاج المحتوى، وإطلاق المسابقات المدرسية والجامعية، وجمع البيانات الميدانية.

محاكاة المجلس القومي للسكان

من جانبه أوضح النائب أحمد فتحي تصميم وتنفيذ برنامج "محاكاة المجلس القومي للسكان" في الجامعات والمدارس، يتوج بمسابقة سنوية كبرى تهدف إلى استنباط رؤى شبابية لمواجهة التحديات بشكل مبتكر و فعال.

وقال فتحي إن التعاون في البرامج القائمة التي تنفذها المؤسسة مع النشء و الشباب في المدارس و الجامعات للعمل علي زيادة الوعي بالملفات و مستهدفات المجلس القومي للسكان.