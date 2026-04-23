تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، مشروع إنشاء مصنع مركزات الرمان والحاصلات الزراعية بمنطقة الكوم الأحمر التابعة لمركز البداري، والمقام على مساحة 10 أفدنة داخل مجمع الصناعات المتكامل لمنتجات الرمان بالمنطقة الصناعية، والذي يمتد على مساحة 40 فدانًا، بتكلفة استثمارية تُقدَّر بنحو 600 مليون جنيه.

ويأتي المشروع في إطار توجه الدولة للتوسع في الصناعات التحويلية، وتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

مرافقي المحافظ خلال الجولة

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية عبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة البداري ونوابه، وداليا تادرس ممثلة فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.

متابعة معدلات التنفيذ وأعمال الإنشاء

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع حول نسب ومراحل التنفيذ، حيث تفقد أعمال التشطيبات بالمبنى الإداري المقام على مساحة 350 مترًا مربعًا، والتي أوشكت على الانتهاء، كما تابع تنفيذ السور الخارجي والبوابة الرئيسية بطول 1800 متر.

توجيهات بتسريع المرافق ودعم التسويق

ووجّه محافظ أسيوط بسرعة استكمال أعمال المرافق الأساسية، وعلى رأسها توصيل الغاز الطبيعي، مع دراسة إنشاء بورصة متخصصة لتداول محصول الرمان، وإقامة ثلاجات حفظ لزيادة العمر التخزيني وتقليل الفاقد، بما يدعم منظومة التسويق ويرفع العائد الاقتصادي للمزارعين.

مراحل الإنتاج وخطط التوسع

واطّلع المحافظ على مكونات المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل إنشاء خطوط إنتاج لتصنيع عصير ودبس الرمان والمنتجات المجففة، وفقًا لمعايير الجودة وسلامة الغذاء، فضلًا عن تجهيزات المرحلة الثانية التي تتضمن إنشاء الهناجر وتركيب المعدات اللازمة.

كما شملت الأعمال تنفيذ لوحة توزيع كهرباء بقدرة 10 ميجا فولت لتلبية احتياجات التشغيل، مع وضع خطة مستقبلية لزيادة القدرة بما يتواكب مع التوسعات المرتقبة.

الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة المهنية، مؤكدًا أن المصنع يمثل إضافة مهمة لسلاسل القيمة الزراعية، ويسهم في تعزيز قطاع التصنيع الغذائي بمحافظة أسيوط.

لقاء مع منتجي ومصدري الرمان

وعلى هامش الجولة، عقد محافظ أسيوط لقاءً مع عدد من منتجي ومصدري الرمان، حيث استمع إلى أبرز التحديات التي تواجههم في مراحل الزراعة والتسويق والتصدير، وناقش معهم عددًا من المقترحات والحلول العملية الهادفة إلى تذليل العقبات وتطوير هذا القطاع الحيوي.

فرص واعدة للتصدير وتوفير فرص عمل

وأكد محافظ أسيوط أن المشروع يمثل خطوة محورية نحو تعظيم الاستفادة من محصول الرمان، من خلال تحويله إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة، بما يدعم فرص التصدير، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في ظل ما تتمتع به المحافظة من مقومات واعدة وجودة عالية لمحصول الرمان، وإقبال متزايد عليه في الأسواق المحلية والدولية.