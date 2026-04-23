أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 30 قرارًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق مختلفة تقع تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدن ومناطق (الفشن الجديدة – الشروق – القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي – دمياط الجديدة).

وشددت وزيرة الإسكان، على مواصلة جهود أجهزة وزارة الإسكان في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

وتمثلت المخالفات والتعديات في وضع اليد وإقامة أنشطة زراعية بمدينة الفشن الجديدة، وإقامة مباني بمساحات وارتفاعات مختلفة وخلاطات مركزية بمدينة الشروق، وبناء قواعد وأعمدة خرسانية وشدة خشبية وغرف بالطوب الأبيض ومباني دور أرضي وخلاطة خرسانة بالساحل الشمالي الغربي، وصب سقف الدور الرابع علوي بقطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة، وذلك دون الحصول على تراخيص، ودون سند قانوني.