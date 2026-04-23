وزيرة الإسكان تصدر 30 قرارًا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بعدة مدن جديدة

كتب : محمد عبدالناصر

01:49 م 23/04/2026

المهندسة راندة المنشاوي

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 30 قرارًا لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق مختلفة تقع تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدن ومناطق (الفشن الجديدة – الشروق – القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي – دمياط الجديدة).

وشددت وزيرة الإسكان، على مواصلة جهود أجهزة وزارة الإسكان في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

وتمثلت المخالفات والتعديات في وضع اليد وإقامة أنشطة زراعية بمدينة الفشن الجديدة، وإقامة مباني بمساحات وارتفاعات مختلفة وخلاطات مركزية بمدينة الشروق، وبناء قواعد وأعمدة خرسانية وشدة خشبية وغرف بالطوب الأبيض ومباني دور أرضي وخلاطة خرسانة بالساحل الشمالي الغربي، وصب سقف الدور الرابع علوي بقطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة، وذلك دون الحصول على تراخيص، ودون سند قانوني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

