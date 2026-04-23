طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة تويوتا عملاق صناعة السيارات اليابانية، عن إطلاق سيارتها Yaris Cross الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

تويوتا ياريس كروس بمظهر أكثر حداثة

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها Yaris Cross الجديدة تطل بمظهر أكثر حداثة وحضورا، والذي ترسم ملامحه الشبكة الأمامية الجديدة بتصميم أقراص العسل بلون الهيكل، والذي يندمج بسلاسة مع الواجهة، في حين أن الجزء السفلي الأسود مع أقواس العجلات العريضة يمنح السيارة طابعا أكثر قوة وملامح SUV واضحة.

وتعزز الكشافات الأمامية الجديدة بتقنية LED المزودة بإضاءة نهارية مدمجة من الطابع الحاد للواجهة. وتتوفر السيارة بعجلات قياس 17 أو 18 بوصة بحسب الفئة.

كما تتوفر للسيارة ألوان جديدة، من بينها لون “Precious Bronze” مع سقف أسود لإبراز التباين، ولون “Celestite Grey” الذي يحل محل اللون الفضي السابق.

مقصورة تويوتا Yaris كروس فخمة

وفي المقصورة الداخلية، تستمر اللمسات العصرية مع تفاصيل بلاتينية على الأبواب ولوحة القيادة تضيف إحساسا بالفخامة. وابتداءً من فئة “Teamplayer”، تأتي السيارة بمقاعد رياضية توفر دعما جانبيا أفضل مع خياطة مميزة. أما في فئة “Lounge”، فيتم استخدام مادة SakuraTouch® المستدامة، والتي تحتوي على أكثر من 40% من مواد نباتية.

وعلى صعيد التقنيات، تتوفر تجهيزات مثل الإضاءة المحيطية والشحن اللاسلكي للهواتف الذكية بدءا من الفئات المتوسطة. أما الفئات الأعلى فتضيف بابا خلفيا كهربائيا مع مستشعر حركة. كما أصبحت المرايا الجانبية القابلة للطي كهربائيا جزءا من التجهيزات القياسية.

ويحافظ نظام المعلومات والترفيه على حداثته من خلال دعم الملاحة السحابية والتحكم الصوتي المتطور، بالإضافة إلى دعم Apple CarPlay وAndroid Auto بشكل لاسلكي، ما يوفر تجربة استخدام سلسة دون الحاجة إلى كابلات.

نظام دفع تويوتا Yaris Cross

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تتوفر للسيارة عدة محركات؛ حيث يوفر المحرك الأقوى قوة 130 حصانا وعزم دوران أقصى يبلغ 185 نيوتن متر، مع تسارع من 0 إلى 100 كلم/س خلال 7ر10 ثانية، واستهلاك وقود يتراوح بين 4ر4 و1ر5 لتر لكل 100 كلم.

أما النسخة الأساسية، فتأتي بمحرك هجين بقوة 116 حصانا وعزم 141 نيوتن متر، مع استهلاك يتراوح بين 4ر4 و7ر4 لتر لكل 100 كلم. كما تتوفر إمكانية تزويد النسخة الأقوى بنظام الدفع الرباعي AWD-i، ما يعزز الثبات على الطرق الوعرة أو في الظروف الشتوية.

هل تويوتا Yaris Cross مناسبة للاستخدام اليومي؟

وعلى صعيد السمات العملانية، تعد السيارة خيارا مناسبا للاستخدام اليومي، مع مقصورة تتسع لخمسة ركاب ومقاعد خلفية قابلة للطي، إلى جانب أرضية تحميل مرنة.

كما تم تحسين العزل الصوتي لرفع مستوى الراحة أثناء القيادة، بالإضافة إلى مجموعة أنظمة المساعدة الحديثة، والتي تشتمل على منظم سرعات متوائم ونظام الحفاظ على المسار ونظام ما قبل التصادم.

ولعشاق الطابع الرياضي، تتوفر نسخة GR Sport المستوحاة من عالم رياضة السيارات، والتي تتميز بتصميم خاص وعجلات قياس 18 بوصة ونظام تعليق مضبوط لتعزيز متعة القيادة. كما تأتي المقصورة بمقاعد رياضية بلمسة تشبه الجلد المخملي مع خياطة حمراء وشعارات GR.

