من 950 ألف إلى 1.07 مليون جنيه.. شيري تيجو 7 تقفز 3 مرات خلال أسابيع

تشهد فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) في السوق المصري منافسة قوية خلال الفترة الحالية، خاصة بين الطرازات التي تنتمي لفئة الـ SUV التي تتقارب في السعر والتجهيزات، كونها الأكثر انتشارا وطلبا من المقبلين على الشراء.



وفي هذا السياق، تبرز المقارنة بين شانجان CS55 Plus ورينو داستر كواحدة من أبرز المواجهات داخل هذه الفئة، حيث يجتمع الطرازان على تقديم باقة متقاربة من حيث الأداء والتكنولوجيا والتجهيزات.



مقارنة تفصيلية بين شانجان CS55 Plus ورينو داستر في مصر:

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين السيارتين:

الأبعاد



زودت شانجان + CS55 بمحرك 1.5 لتر تيربو بقوة تصل إلى 185 حصانًا، مرتبط بناقل حركة (7DCT WET)، ما يمنح أداءً ديناميكيًا وسلاسة في القيادة، إلى جانب كفاءة ملحوظة في استهلاك الوقود.

تأتي رينو داستر موديل 2026 بأبعاد مميزة، حيث يبلغ طولها الإجمالي 4343 مم، وعرضها 2069 مم، وارتفاعها 1661 مم، وقاعدة عجلات تبلغ 2657 مم، مع خلوص أرضي يصل إلى 217 ملم.

المحرك



تأتي سيارة شانجان الجديدة المصنعة في مصر بأبعاد توفر الراحة والثبات حيث يبلغ طولها 4.515 مم، عرض 1.865 مم، وارتفاع 1.680 مم، مع قاعدة عجلات 2.656 مم وارتفاع أرضي 171 مم.

جاءت رينو داستر الجديدة بمحرك تربو سعة 1.3 لتر، بقوة 150 حصان وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن.متر، مدعوم بناقل حركة Dual Clutch Wet من 6 سرعات.

منظومة الأمان

تأتي +Changan CS55 بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل نظام المفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، إلى جانب نظام الاتزان الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات، وبرنامج التوازن عند الهبوط من المنحدرات.

كما يتوفر بالسيارة فرامل يد إلكترونية مع خاصية التعليق التلقائي، ومزيل ضباب خلفي، ومصابيح ضباب خلفية، وجهاز تحذير من المسافة الخلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وكاميرا للرؤية الخلفية، وكاميرا جانبية لمراقبة النقطة العمياء اليمنى.

السيارة يتوفر بها نظام رؤية محيطية 360 درجة ، إلى جانب وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية توفر حماية إضافية، ونظام تحديد وتحذير من الاصطدام الأمامي، بالإضافة إلى خاصية التوقف التلقائي في حالات الطوارئ لضمان قيادة أكثر أمانًا في مختلف الظروف.

حرصت رينو على تضمين أعلى معايير الأمان في داستر 2026 وفي مقدمتها 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، ونظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ومساعد الصعود على المرتفعات (Hill Start Assist)، ونظام كشف النقاط العمياء (Blind Spot Warning)، وكاميرا محيطية 360 درجة (في الفئة الأعلى)

الأسعار



تقدم شانجان CS55 Plus الجديدة في السوق المصري بأسعار تبدأ مليون و100 ألف جنيه للفئة Elite، بينما وصلت الفئة Premium إلى مليون و220 ألف جنيه.

تقدم رينو داستر بـ4 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 1,195,000 جنيه لفئة H1، وتصل إلى 1,295,000 جنيه لفئة H2، بينما سجلت الفئة الأعلى H3 نحو 1,395,000 جنيه.

اقرأ أيضًا:

أسعار ومواصفات أرخص سيارة جديدة تقدمها هيونداي بالسوق المصري

بعد قفزة الزيرو.. سيارات هاتشباك مستعملة بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه

شراكة NDS وROX Motors تدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات