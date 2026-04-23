أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل أن الرئيس دونالد ترامب مدّد الموعد النهائي الذي حدده لوقف إطلاق النار حتى يوم الأحد.

وأشار مسؤولون إسرائيليون حسبما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إلى أنهم يجدون صعوبة في تصديق أن الأطراف ستتمكن من التوصل إلى تفاهمات حتى ذلك الحين، في ظل استمرار تقدم حاملة الطائرات "جورج بوش" نحو الخليج العربي، ومن المتوقع أن تصل إلى المنطقة خلال الأيام القريبة.

تحديد موعد نهائي لاتفاق وقف إطلاق النار

في البيت الأبيض، نفوا في هذه الأثناء أن يكون ترامب قد حدد أي موعد نهائي، بما في ذلك ما ورد في تقارير سابقة عن "ثلاثة إلى خمسة أيام". وقالت المتحدثة كارولين ليفيت إن الرئيس يريد من كبار مسؤولي النظام أن يصوغوا موقفًا موحدًا بينهم بشأن المفاوضات، وعلى هذا الأساس سيحدد الجداول الزمنية.

وفي إسرائيل يدركون أن الفجوات بين الولايات المتحدة وإيران، التي تتركز حول القضية النووية، لا تزال كبيرة — لكن هذه ليست المشكلة الرئيسية في المحادثات. المشكلة الأساسية هي أن الذين يديرون المفاوضات مع الأمريكيين ليسوا هم من يتخذون القرارات في إيران، بل جهات في الحرس الثوري والتي ترفض بأي ثمن ما تعتبره اتفاق استسلام.

ومن بين الأسباب التي دفعت ترامب لمنحهم بضعة أيام إضافية محاولة تغيير نهجهم، لكن ليس من المؤكد أن ذلك سيحدث، حسبما قالت الصحيفة العبرية في تقريرها.

حصار مضيق هرمز

وبحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض ليفيت، التي تحدثت مع "فوكس نيوز"، فإن "ترامب راضٍ عن الحصار على هرمز.و يجب على إيران الموافقة على تسليم اليورانيوم المخصب الخاص بها إلى الولايات المتحدة كجزء من المفاوضات لإنهاء الحرب".

لم يعلن ترامب رسميًا عن موعد نهائي جديد، بعد أن نشر خلال الأسابيع الأخيرة عدة مواعيد نهائية وقام بتأجيلها مرارًا. ومع ذلك، قال مسؤول باكستاني مساء الخميس لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الوسطاء في بلاده تلقوا إشارات إيجابية من إيران تمهيدًا لاستئناف المفاوضات. ولم يذكر المسؤول تفاصيل إضافية، ولم يوضح ما إذا كانت إيران قد اشترطت رفع الحصار الأمريكي على مضيق هرمز لاستئناف المحادثات.

ترى إيران أن الحصار الأمريكي يشكل في الواقع انتهاكًا لوقف إطلاق النار، ولذلك اشترطت ذلك في المحادثات حتى الآن، لكن ليس واضحًا كيف ستتصرف الآن — وما إذا كانت المفاوضات ستُستأنف. وفي باكستان يقدّرون أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستُستأنف خلال الأيام القريبة، وفقا لتقرير الصحيفة العبرية.

مدة وقف إطلاق النار

في وقت سابق، كما ذُكر، ظهرت تقارير متضاربة في الولايات المتحدة بشأن مدة وقف إطلاق النار، حيث قيل في البداية إنه مُدِّد دون موعد نهائي، ثم ذُكر أنه "من ثلاثة إلى خمسة أيام"، ولاحقًا ورد تقرير آخر يفيد بأنه لم يتم تحديد جدول زمني على الإطلاق. عمليًا، يتمسك الطرفان بمواقفهما في المفاوضات، على الأقل علنًا، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة فرض الحصار على إيران — التي بدورها تحتجز سفنًا في مضيق هرمز وتطلق النار عليها.

سياسة الأرض المحروقة

كما شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال، مقال رأي من شبكة "فوكس نيوز" بعنوان: "هل سيتبنى الرئيس ترامب نهج شيرمان الكامل في الحرب ضد إيران؟". ويتناول المقال الجنرال الأمريكي ويليام شيرمان، أحد أبرز قادة جيش الولايات المتحدة (جيش الشمال) خلال الحرب الأهلية الأمريكية (1861–1865)، والذي اتبع سياسة "الأرض المحروقة" — وهي تكتيك عسكري يقوم على تدمير كل ما قد يفيد العدو، بما في ذلك مصادر الإمداد مثل الغذاء والمياه والوقود، بهدف إبطاء تقدمه.

وفي عام 1864، قاد شيرمان السيطرة على مدينة أتلانتا الاستراتيجية. وشملت "مسيرته إلى البحر" الشهيرة آنذاك قتالًا محدودًا، لكنها تضمنت تدميرًا واسع النطاق للبنية التحتية العسكرية والمدنية — وهي سياسة منهجية هدفت إلى تقويض قدرة الكونفدرالية واستعدادها لمواصلة القتال.