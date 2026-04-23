باريس - (د ب أ):



أعلنت شركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو"، اليوم الخميس، ارتفاع إيراداتها خلال الربع الأول من العام، مدعومة بنمو قطاعي السيارات والخدمات المالية.

ارتفاع إيرادات المجموعة

وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 3ر7% على أساس سنوي لتصل إلى 53ر12 مليار يورو (67ر14 مليار دولار أمريكي)، من ـ 68ر11 مليار يورو. وارتفعت الإيرادات بالأسعار الثابتة للصرف بنسبة 8ر8%.

وقفزت إيرادات قطاع السيارات بنسبة 5ر6% إلى 81ر10 مليار يورو، بالمقارنة مع 15ر10 مليار يورو، أو بنسبة 0ر8% بالأسعار الثابتة للصرف.

وحققت شركة "موبيلايز للخدمات المالية" إيرادات بلغت 72ر1 مليار يورو، بزيادة نسبتها 13% بحسب البيانات المعلنة و1ر14% بالأسعار الثابتة للصرف.

إجمالي حجم مبيعات المجموعة

وبلغ إجمالي حجم مبيعات المجموعة 546 ألفا و183 وحدة، بانخفاض نسبته 3ر3% عن العام السابق، فيما يعكس حدوث اضطرابات استثنائية في "داسيا"، بينما سجلت علامتا "رينو" و"ألبين" التجاريتان نموا.

وارتفعت مبيعات علامة "رينو" التجارية بنسبة 2ر2% لتصل إلى 397 ألفا و602 وحدة، مدفوعة بالطلب على المركبات الكهربائية ومجموعة المركبات التجارية الخفيفة المتاحة بالكامل.