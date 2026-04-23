إيرادات رينو ترتفع 7.3% في الربع الأول رغم تراجع حجم المبيعات

كتب : مصراوي

11:05 ص 23/04/2026 تعديل في 11:18 ص

باريس - (د ب أ):


أعلنت شركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو"، اليوم الخميس، ارتفاع إيراداتها خلال الربع الأول من العام، مدعومة بنمو قطاعي السيارات والخدمات المالية.

وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 3ر7% على أساس سنوي لتصل إلى 53ر12 مليار يورو (67ر14 مليار دولار أمريكي)، من ـ 68ر11 مليار يورو. وارتفعت الإيرادات بالأسعار الثابتة للصرف بنسبة 8ر8%.

وقفزت إيرادات قطاع السيارات بنسبة 5ر6% إلى 81ر10 مليار يورو، بالمقارنة مع 15ر10 مليار يورو، أو بنسبة 0ر8% بالأسعار الثابتة للصرف.

وحققت شركة "موبيلايز للخدمات المالية" إيرادات بلغت 72ر1 مليار يورو، بزيادة نسبتها 13% بحسب البيانات المعلنة و1ر14% بالأسعار الثابتة للصرف.

وبلغ إجمالي حجم مبيعات المجموعة 546 ألفا و183 وحدة، بانخفاض نسبته 3ر3% عن العام السابق، فيما يعكس حدوث اضطرابات استثنائية في "داسيا"، بينما سجلت علامتا "رينو" و"ألبين" التجاريتان نموا.

وارتفعت مبيعات علامة "رينو" التجارية بنسبة 2ر2% لتصل إلى 397 ألفا و602 وحدة، مدفوعة بالطلب على المركبات الكهربائية ومجموعة المركبات التجارية الخفيفة المتاحة بالكامل.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سيبوني أحب".. صرخة هاني شاكر التي أغضبت عبدالحليم حافظ
زووم

"سيبوني أحب".. صرخة هاني شاكر التي أغضبت عبدالحليم حافظ
انتبه فورا.. تنميل الأطراف قد يكون إنذارا لمرض خطير
نصائح طبية

انتبه فورا.. تنميل الأطراف قد يكون إنذارا لمرض خطير
بديلًا لهرمز.. السعودية ترفض مشروع ممر نفطي عبر إسرائيل
شئون عربية و دولية

بديلًا لهرمز.. السعودية ترفض مشروع ممر نفطي عبر إسرائيل
الخطيب يستقبل الطفل "سليم" صاحب اللقطة الشهيرة بنصف نهائي أفريقيا
رياضة محلية

الخطيب يستقبل الطفل "سليم" صاحب اللقطة الشهيرة بنصف نهائي أفريقيا
ميزة جديدة في واتساب تثير غضب المستخدمين.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

ميزة جديدة في واتساب تثير غضب المستخدمين.. ما القصة؟

رئيس الوزراء: اجتماع قريب لحسم ترشيد الاستهلاك واستمرار العمل عن بُعد
لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم؟
الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة