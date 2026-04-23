كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر سائح أجنبي من سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي وذلك لطلبه أجرة أزيد من المقررة حال توصيله إلى مطار القاهرة.

وفي الفيديو الذي أثار حالة من الجدل، طلب سائق النقل الذكي من السائح دفع 250 دولارا بدلا من 250 جنيها، وهدد بوقف الرحلة وتنزيله من السيارة.

تفاصيل القبض على سائق بتهمة مضايقة سائح

بالفحص تبين أن الأجهزة الأمنية لم تتلق أية بلاغات في هذا الشأن، وأن الواقعة قديمة تعود لشهر فبراير عام 2025، وأمكن تحديد وضبط سائق السيارة الظاهر بمقطع الفيديو "مقيم بمحافظة الفيوم".

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، كما تبين أن السيارة المشار إليها قام مالكها ببيعها خلال شهر أكتوبر عام 2025.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

