إعلان

ارتفاع أسعار سيارات رينو الجديدة بالسوق المصري حتى 65 ألف جنيه

كتب : محمد جمال

06:06 م 15/04/2026 تعديل في 06:07 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    رينو أوسترال Facelift الجديدة
  • عرض 6 صورة
    رينو أوسترال Facelift الجديدة
  • عرض 6 صورة
    رينو كارديان
  • عرض 6 صورة
    رينو أوسترال Facelift الجديدة
  • عرض 6 صورة
    رينو أوسترال Facelift الجديدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة الشركة العالمية للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة رينو في مصر، عن ارتفاع أسعار عدد من طرازاتها المطروحة بالسوق المحلي، بقيم تصل إلى 65 ألف جنيه، وفقًا لأحدث قائمة سعرية خلال أبريل 2026.

وتـأتي الزيادة المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية، استكمالًا لموجة ارتفاع الأسعار التي تضرب السوق المصري منذ مطلع الشهر الماضي والتي طالت غالبية السيارات السيارات الاقتصادية والمتوسطة وحتى الفاخرة.

اسباب ارتفاع أسعار السيارات في مصر

ويشهد سوق السيارات المصري حالة من التذبذب بسبب حرب أمريكا وإسرائيل ضد إيران، الحرب التي أدت إلى اضطراب بسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن البحري وخاصة القادمة من دول شرق آسيا نتيجة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز.

أسعار سيارات رينو الجديدة في مصر:

رينو كارديان

ارتفعت أسعار رينو كارديان، وأصبحت تبدأ من 875,000 جنيه لفئة "Evolution"، و930,000 جنيه لفئة "Techno"، بينما سجلت الفئة الأعلى "Iconic" نحو 990,000 جنيه.

رينو تاليانت

ارتفعت أسعار رينو تاليانت، لتُسجل الفئة الأولى "Evolution" نحو 755,000 جنيه، فيما بلغت الفئة الثانية "Techno" نحو 815,000 جنيه.

رينو داستر

ارتفعت أسعار رينو داستر، وأصبحت تبدأ من 1,195,000 جنيه لفئة H1، وتصل إلى 1,295,000 جنيه لفئة H2، بينما سجلت الفئة الأعلى H3 نحو 1,395,000 جنيه.

رينو ميجان

ارتفعت أسعار رينو ميجان، حيث سجلت فئة "Dynamic 1.6" نحو 1,220,000 جنيه، وبلغت فئة "Signature 1.6" نحو 1,330,000 جنيه، فيما وصلت الفئة الأعلى "Signature 1.3 Turbo" إلى 1,450,000 جنيه.

رينو أوسترال

ارتفعت أسعار رينو أوسترال، لتبدأ من 1,550,000 جنيه لفئة "Evolution"، و1,690,000 جنيه لفئة "Techno"، و1,790,000 جنيه لفئة "Iconic"، بينما سجلت الفئة الرياضية "Esprit Alpine" نحو 1,890,000 جنيه.

اقرأ أيضًا:

مع إعلان القاهرة بدء إحلاله| أسعار ومواصفات "بجاج كيوت" بديلة التوكتوك

إطلاق كايي E5 رسميًا في السوق المصري بسعر يبدأ من 800 ألف جنيه

ما علامة PPF التي ظهرت في أحدث صور محمد رمضان.. وعلاقتها بالسيارات؟

رينو كارديان العالمية للسيارات حرب إيران ارتفاع أسعار السيارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بين الكفالة والأحكام النفاذة.. متى يكون حضور المتهم وجوبيًا أمام الجنح؟
حوادث وقضايا

بين الكفالة والأحكام النفاذة.. متى يكون حضور المتهم وجوبيًا أمام الجنح؟
هند سعيد صالح تكشف حقيقة بيع سيارة نُسبت لوالدها الراحل
زووم

هند سعيد صالح تكشف حقيقة بيع سيارة نُسبت لوالدها الراحل
بعد فيديو متداول مع سائح بالجمالية.. الداخلية تنهي خدمة فرد شرطة وتكشف
حوادث وقضايا

بعد فيديو متداول مع سائح بالجمالية.. الداخلية تنهي خدمة فرد شرطة وتكشف
عُقدة "بيت العنكبوت".. لماذا تُصر إسرائيل على حصار مدينة بنت جبيل اللبنانية؟
شئون عربية و دولية

عُقدة "بيت العنكبوت".. لماذا تُصر إسرائيل على حصار مدينة بنت جبيل اللبنانية؟
شاهدة عيان على حادث سيرك العجوزة: أنياب الأسد غرست في وش الطفلة
حوادث وقضايا

شاهدة عيان على حادث سيرك العجوزة: أنياب الأسد غرست في وش الطفلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مفاوضات إيران وأمريكا.. أكسيوس: تقدم نحو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب
لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟ - تقرير
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9