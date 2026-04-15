ارتفاع أسعار سيارات جي إيه سي في مصر حتى 95 ألف جنيه خلال أبريل

كتب : محمد جمال

12:34 م 15/04/2026
    جي إيه سي إم زوم
    جي إيه سي إيمكو
    جي إيه سي إيمكو
    جي إيه سي إيمكو
    جي إيه سي GS4 
    جي أيه سي أيمكو
    جي أيه سي أيمكو

أعلنت شركة جميل موتورز، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "جي إيه سي" GAC التجارية الفاخرة في مصر، زيادة أسعار جميع طرازاتها بالسوق المصري خلال أبريل الجاري بقيمة تصل إلى 95 ألف جنيه.


أسعار سيارات جي إيه سي في مصر:


جي إيه سي gs4 ماكس


سجلت GAC GS4 Max زيادة في سعرها، حيث بلغ سعر الفئة Premium نحو 1,336,000 جنيه، لتواصل تواجدها ضمن فئة الكروس أوفر متوسطة الحجم في السوق المصري.

جي إيه سي إم زوم


كما ارتفعت أسعار GAC Emzoom بمختلف فئاتها، حيث جاءت الفئة Comfort بسعر 994,000 جنيه، والفئة Elegance بسعر 1,109,000 جنيه، بينما وصلت الفئة Premium إلى 1,189,000 جنيه، وسجلت الفئة الأعلى تجهيزًا R-Style سعر 1,295,000 جنيه.

جي إيه سي إمباو


وشملت الزيادات أيضًا طراز GAC Empow، إذ بلغ سعر الفئة Elegance نحو 1,075,000 جنيه، والفئة Premium حوالي 1,189,000 جنيه، فيما سجلت الفئة S-Style الأعلى تجهيزًا سعر 1,295,000 جنيه.

