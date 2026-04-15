أعلنت شركة جميل موتورز، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "جي إيه سي" GAC التجارية الفاخرة في مصر، زيادة أسعار جميع طرازاتها بالسوق المصري خلال أبريل الجاري بقيمة تصل إلى 95 ألف جنيه.



أسعار سيارات جي إيه سي في مصر:



جي إيه سي gs4 ماكس



سجلت GAC GS4 Max زيادة في سعرها، حيث بلغ سعر الفئة Premium نحو 1,336,000 جنيه، لتواصل تواجدها ضمن فئة الكروس أوفر متوسطة الحجم في السوق المصري.

جي إيه سي إم زوم



كما ارتفعت أسعار GAC Emzoom بمختلف فئاتها، حيث جاءت الفئة Comfort بسعر 994,000 جنيه، والفئة Elegance بسعر 1,109,000 جنيه، بينما وصلت الفئة Premium إلى 1,189,000 جنيه، وسجلت الفئة الأعلى تجهيزًا R-Style سعر 1,295,000 جنيه.

جي إيه سي إمباو



وشملت الزيادات أيضًا طراز GAC Empow، إذ بلغ سعر الفئة Elegance نحو 1,075,000 جنيه، والفئة Premium حوالي 1,189,000 جنيه، فيما سجلت الفئة S-Style الأعلى تجهيزًا سعر 1,295,000 جنيه.

اقرأ أيضًا..

تثبيت أسعار أوبل الجديدة في السوق المصري رغم موجة الزيادات الأخيرة

باحثون: تقنية مبتكرة تقلل أعطال السيارات الكهربائية بشكل كبير

إطلاق كايي E5 رسميًا في السوق المصري بسعر يبدأ من 800 ألف جنيه