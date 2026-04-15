تغطية - محمد جمال:

كشفت شركة «كايي موتورز إيجيبت KME»، الوكيل الحصري لعلامة كايي في مصر، عن طرح السيارة كايي X7 الجديدة رسميًا في السوق المحلي، لتدخل فئة الـSUV الهجينة (PHEV) بالسوق المصري لأول مرة.



أسعار ومواصفات كايي X7 الهجينة الجديدة كليًا في مصر:



أداء يجمع بين العزم الكهربائي وقوة البنزين



وتعتمد كايي X7 على منظومة الهجينة Plug-in Hybrid تجمع بين محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر ومحرك كهربائي، بقوة إجمالية تصل إلى 362 حصانًا، مع أداء متوازن يجمع بين القوة والاقتصاد.

وتوفر السيارة مدى كهربائي يصل إلى 105 كم وفق معيار NEDC، مع تسارع من 0 إلى 50 كم/س في أقل من 3.2 ثانية، وسرعة قصوى تبلغ 180 كم/س، بينما يبلغ متوسط استهلاك الوقود 5.2 لتر لكل 100 كم.

وتأتي البطارية بسعة 18.67 كيلوواط/ساعة من نوع فوسفات الحديد الليثيوم، مع إمكانية الشحن السريع من 30% إلى 80% خلال 30 دقيقة فقط، إلى جانب خاصية V2L التي تتيح استخدام السيارة كمصدر طاقة خارجي.



التجهيزات الداخلية في كايي X7 الهجينة



وعلى مستوى التجهيزات الداخلية، تأتي المقصورة بمقاعد جلد نابا، وشاشة عدادات رقمية 12.3 بوصة، وشاشة وسطية 15.6 بوصة، بالإضافة إلى نظام صوتي بـ6 سماعات، وسقف بانورامي، ومقاعد كهربائية، ووضعيات قيادة متعددة.



أبعاد كايي X7 الهجينة



تستند كايي X7 إلى قاعدة عجلات بطول 2800 ملم، توفر مساحة داخلية هائلة للركاب، مع أبعاد خارجية تمنحها حضوراً طاغياً على الطريق (طول 4710 ملم / عرض 1955 ملم / ارتفاع 1705 ملم). كما تصل الخلوص الأرضي إلى 159 ملم (للفئة ذات 5 مقاعد).



منظومة الأمان في كايي X7 الهجينة



وإن كانت بعض تفاصيل ADAS غير متوفرة في الفئة الأساسية، إلا أن السيارة مزودة بوسائد هوائية ستائرية، ونظام التحكم في ثبات الجبال HHC، ونظام الثبات الإلكتروني، وكاميرا 360 درجة مع رؤية شفافة للشاسيه، مما يوفر مستوى عالٍ من الحماية.



أسعار كايي X7 الهجينة



تطرح كايي X7 في السوق المصري بفئة واحدة بسعر رسمي يبلغ 1,699,000 جنيه.

