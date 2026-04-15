أعلنت محافظة القاهرة بدء تنفيذ مبادرة استبدال سيارات التوك توك بمركبات “بجاج كيوت” الصغيرة، كبديل حضاري وآمن ومرخص، وذلك في المنطقة الشمالية كمرحلة أولى، في إطار خطة الدولة لتنظيم منظومة النقل والحد من العشوائية بالشوارع.

تحرك رسمي لمواجهة عشوائية التوك توك

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه اللواء الدكتور إبراهيم صابر، لمتابعة آليات تنفيذ المبادرة، حيث أكد أن انتشار التوك توك غير المرخص وغياب معايير الأمان دفع المحافظة للبحث عن بدائل عملية تضمن سلامة المواطنين، مع الحفاظ على مصدر رزق السائقين.

تطبيق المرحلة الأولى في شمال القاهرة

أوضحت المحافظة أن المرحلة الأولى تشمل أحياء حدائق القبة، الأميرية، الزاوية الحمراء، الشرابية، الساحل، روض الفرج، وشبرا، على أن يتم ترخيص المركبات الجديدة من خلال مجمع مرور السلام.

كما سيتم استقبال طلبات الاستبدال عبر المراكز التكنولوجية بالأحياء، مع اعتماد اللون الأبيض كمظهر موحد للمركبات الجديدة.

“كيوت”.. البديل المقترح بمواصفات عملية

وتعد باجاج كيوت الخيار المطروح ضمن المبادرة، وتتسع المركبة لـ4 أفراد، وتناسب العمل داخل المناطق المزدحمة، مع قدرة على قطع مسافة تصل إلى 550 كم (250 كم بنزين و300 كم غاز طبيعي).

أداء محرك بجاج كيوت

تعتمد “كيوت” على محرك سعة 217 سي سي بقوة 13 حصان، وتصل سرعتها القصوى إلى 70 كم/ساعة، ما يجعلها مناسبة للاستخدام داخل المناطق الحضرية.

تجهيزات أمان وأبعاد مدمجة

تأتي بجاج كيوت بأبعاد مدمجة تسهل حركتها في الشوارع المزدحمة، مع خلوص أرضي مناسب، إلى جانب تجهيزات أمان تشمل أحزمة أمان، وأقفال لحماية الأطفال، وكابينة مغلقة توفر حماية أكبر للركاب.

أسعار بجاج كيوت في مصر

تقدم بجاج كيوت في السوق المصري بسعر 199,900 جنيه.

