تفاصيل واقعة أطفال النيل.. الداخلية تكشف حقيقة ما جرى داخل مركب صيد بالجيزة

كتب : علاء عمران

04:29 م 15/04/2026

وزارة الداخلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زُعم خلاله ترك سيدة لأطفالها الثلاثة داخل مركب بنهر النيل بمحافظة الجيزة، ما أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين.

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو المتداول عبر أحد المواقع الإخبارية، والذي تضمن الادعاء بترك الأطفال بمفردهم داخل مركب بالنيل، وتم البدء في فحص الواقعة للتأكد من حقيقتها.

وبالفحص أمكن تحديد هوية السيدتين الظاهرتين في الفيديو، وتبين أنهما شقيقتان تعملان في مهنة الصيد ومقيمتان بمحافظة الجيزة، وتم استدعاؤهما لسماع أقوالهما.

وأقرت إحدى الشقيقتين بأنها كانت تقود مركب صيد مملوك لوالدتها برخصة سارية، وكانت بصحبتها نجلتاها ونجلة شقيقتها خلال رحلة صيد بالنيل.

كما نفت السيدتان صحة ما تم تداوله بشأن ترك الأطفال بمفردهم داخل المركب، مؤكدتين أن جميع الأطفال كانوا في رعايتهن بشكل كامل أثناء الرحلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بعد التأكد من عدم صحة الادعاءات المتداولة، في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف حقيقة الشائعات.

وزارة الداخلية نهر النيل الجيزة أطفال مركب فيديو متداول رحلة صيد

