كما شنّ الطيران المسيّر الإسرائيلي غارات استهدفت بلدات ميفدون وعبا، وقاعقعية الجسر في جنوب لبنان. ونفّذ جيش الإسرائيلي تفجيراً ضخماً في بلدة الطيبة في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلي عصر اليوم للمرة الرابعة على التوالي غارات استهدفت بلدات الشهابية والنفاخية وبريقع في جنوب لبنان. ونفّذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً ضخماً عصر اليوم في بلدة الطيبة في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وقتل 4 مسعفين في غارة بطائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفتهم عصر اليوم في بلدة ميفدون، في جنوب لبنان، عندما كانوا في مهمة إغاثة في البلدة.

وأغار الطيران المسيّر الإسرائيلي على بلدتي عبا، وقاعقعية الجسر، في جنوب لبنان. وقامت مروحيات الأباتشي الإسرائيلية بعملية تمشيط السهل الممتد بين بلدتي المنصوري والقليلة في جنوب لبنان، مستخدمةً الصواريخ، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وشنّ الطيران الإسرائيلي مساء اليوم غارةً استهدفت بلدة بلاط في جنوب لبنان. واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بلدة برج قلويه في جنوب لبنان وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة المنصوري الجنوبية وأطرافها، وبلدة الحنية بالقذائف الثقيلة من عيار 155 ملم، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كما أغار الطيران المسيّر الإسرائيلي مستهدفاً بلدة حاروف، وسيارتين في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلة مدينة بنت جبيل وأطراف بلدة يارون في جنوب لبنان.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات دير الزهراني، والشهابية، وبيت ياحون في جنوب لبنان.

واستهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي بعد ظهر اليوم سيارة على طريق آبار فخر الدين بين بلدتي الكفور وكفرجوز في جنوب لبنان. كما استهدف سيارةً عند مثلث بلدات ابل السقي، وبلاط، وبرغز في جنوب لبنان قرب مركز "اليونيفيل" في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط قتيل.

واستهدف كذلك بلدة حاروف في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل سوري وجرح آخر، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم وسط مدينة بنت جبيل وأطراف بلدة يارون في جنوب لبنان،، فيما تدور اشتباكات عنيفة بين عناصر من"حزب الله" وقوات الاحتلال الاسرائيلي.

وكان الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي قد شنّ، بعد ظهر اليوم الأربعاء، غارات على بلدات ميفدون والحنية وعيتيت والقليلة في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة الواقعة بين بلدتي البازورية والبرج الشمالي جنوب لبنان. وقام الجيش الإسرائيلي بتفجير عدد من المنازل منازل في بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي قبل ظهر اليوم مستهدفاً بلدة حاريص، ومجرى نهر الليطاني في منطقة طيرفلسيه، ومنطقة حرجية في أطراف بلدة الحلوسية، ومنطقة نهر القاسمية، وخراج بلدة الزرارية، المنطقة الواقعة بين بلدتي الحلوسية والزرارية في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدتي شقرا كفردونين في جنوب لبنان. وشن الطيران الحربي المعادي غارة ظهر اليوم على دفعتين مستهدفا بلدة بريقع في جنوب لبنان، كما نفذت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة على بلدة صير الغربية في جنوب لبنان.

وجدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاره، قبل ظهر اليوم، إلى سكان جنوب لبنان التواجدين جنوب نهر الزهراني طالباً منهم إخلاء منازلهم والانتقال إلى شمال النهر، كما قام قبل ظهر اليوم بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة شبعا في جنوب لبنان.

يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي يشنّ منذ فجر الثاني من مارس الماضي سلسلة غارات استهدفت العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية وجنوب لبنان وشرقه وشماله وجبل لبنان. ولا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرّة حتى الساعة. وبدأ الجيش الإسرائيلي بعد منتصف مارس الماضي توغلاً داخل الأراضي اللبنانية جنوب لبنان.