أعلن حزب الله اللبناني، في بيان عسكري عاجل، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية دقيقة في بلدة "كفركلا"، حيث استهدف مقاتلوه قوة إسرائيلية كانت تتحصن داخل أحد المنازل بصاروخ موجه، مؤكدا تحقيق "إصابة مباشرة ومؤكدة" في صفوف القوة المستهدفة.

القصف المكثف في بنت جبيل

وفي تطور ميداني لافت، استهدف الحزب تجمعات قوات العدو في مدينة بنت جبيل للمرة الثانية، حيث أمطر المنطقة بـ "10 دفعات صاروخية متتالية"، مما يُشير إلى كثافة نارية عالية في تلك الجبهة.

ضرب المواقع المستحدثة

على صعيد استهداف القدرات المدفعية، وجّه حزب الله دفعة صاروخية دقيقة استهدفت مواقع مدفعية العدو التي استحدثها مؤخرا في بلدة "البياضة" جنوبي لبنان، في محاولة لتعطيل الإسناد الناري للاحتلال.

توسيع دائرة قصف المستوطنات

وفي إطار الرد على الاعتداءات، شن الحزب هجمات صاروخية واسعة النطاق طالت العمق الشمالي لفلسطين المحتلة، حيث استهدفت الرشقات مستوطنات "نهاريا، كريات شمونة، كفار بلوم، والمالكية"، محققة إصابات مباشرة.

ويشهد لبنان، تصعيدا عسكريا خطيرا منذ مطلع شهر مارس الجاري، حيث تشن إسرائيل غارات جوية يومية تطال "الضاحية الجنوبية" لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع محاولات التوغل البري عبر عدة محاور، في رد فعل على استهداف "حزب الله" للمواقع الإسرائيلية، مما حوّل المنطقة الحدودية إلى ساحة حرب مفتوحة تشهد خسائر متزايدة في صفوف الجانبين.