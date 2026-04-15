فيينا - (د ب أ):



أعلن باحثون من النمسا عن تطوير بديل لبطارية بدء التشغيل، والتي تعد أكثر أسباب أعطال السيارات الكهربائية شيوعا.



وأوضح الباحثون من مركز أبحاث "سيليكون أوستريا لابز" بالتعاون مع شركة "إنفينون تكنولوجيز" لتصنيع أشباه الموصلات وهيئة "إيه في إل ليست" لاختبار السيارات، أنهم ابتكروا نظاما احتياطيا مزودا بآلية أمان خاصة به.

نظام كهربائي مزدوج

ويوفر هذا النظام الكهربائي المزدوج طاقة مرنة وموثوقة في السيارات الكهربائية، ويتيح هذا النهج إمكانية الاستغناء عن بطارية الجهد المنخفض التقليدية في السيارات الكهربائية على المدى الطويل.

وتُعدّ بطارية الجهد المنخفض السبب الأكثر شيوعا للأعطال في السيارات الكهربائية، وهي غالبا ما تتعطل لعدم شحنها بشكل كافٍ بواسطة بطارية الجهد العالي في السيارة أثناء القيادة.

وإذا لم يتم شحن بطارية بدء التشغيل بشكل صحيح، فقد تتلف بسبب ما يُسمى "بالتفريغ العميق"، والذي يحدث إذا تُركت الأجهزة الكهربائية في السيارة قيد التشغيل عن طريق الخطأ أو إذا لم تُستخدم السيارة بشكل متكرر.



ومن الأسباب الرئيسية الأخرى لتعطل بطارية بدء التشغيل في السيارات الكهربائية

التحديثات الدورية للنظام، التي تسحب الطاقة من دائرة كهربائية بجهد 12 فولت.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم في العديد من السيارات الكهربائية تشغيل بطارية الجر عدة مرات أثناء التحديث أو يتم تشغيل السيارة باستمرار لأسباب أخرى، الأمر الذي يشكل حملا زائدا على بطارية بدء التشغيل.