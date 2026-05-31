بالأسواق الإلكترونية.. أسعار ومواصفات أرخص 5 بطاريات للسيارات في مصر

كتب : رأفت العربي

03:28 م 31/05/2026 تعديل في 03:46 م

تعد البطارية العنصر الأهم بالسيارة فهي المسؤولة عن إمداد اللوحات والأجهزة بالطاقة وأيضًا الدفع بالشرارة الأولى إلى غرفة الاحتراق عن طريق البوجيهات لتشغيل المحرك، ويتسبب عطلها في الكثير من المشكلات.

وتتنوع البطاريات المتوفرة للبيع عبر أسواق قطع الغيار الإلكترونية، كما وتختلف أسعارها حسب قدرتها بالأمبير وحجم التيش القطبية الموجبة يمينًا أو يسارًا.

فيما يلي أسعار أرخص 5 بطاريات بالمواقع الإلكترونية المتخصصة بمتوسط سعري يتراوح بين 2050 إلى 3150 جنيه.

بطارية بانثر مصري

يبدأ سعر البطارية في السوق المصري بـ 2.050 جنيه.

مواصفات البطارية: 300 سي سي اي، والسعة الكهربائية 36، والمقاس NS/40، ومكان القطب يسار.

بطارية ملبر TOK

يبدأ سعر البطارية من 2.200 جنيه في السوق المصري.

مواصفات البطارية: 300 سي سي اي، والسعة الكهربائية 30، والمقاس NS/40L-TOK، ومكان القطب يسار.

بطارية تري فورس

ويبدأ سعر البطارية من 2.570 جنيه في السوق المصري.

مواصفات البطارية: 542 سي سي اي، والسعة الكهربائية 62، والمقاس TD/70، ومكان القطب يمين.

بطارية كلورايد جولد

يبدأ سعر البطارية من 3.020 جنيه في السوق المصري.

مواصفات البطارية: 360 سي سي اي، والسعة الكهربائية 45، والمقاس NS/60، ومكان القطب يسار.

بطارية بوش

ويبدأ سعر البطارية من 3.150 جنيه في السوق المصري.

مواصفات البطارية: 330 سي سي اي، والسعة الكهربائية 40، والمقاس NS/40، ومكان القطب يسار

