تقدم شركة عز العرب جروب، الوكيل المحلي لعلامة سمارت في مصر، السيارة الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات سمارت #3 بثلاث فئات مختلفة داخل السوق المصري، في ظل التوسع الكبير الذي تشهده السيارات الكهربائية وزيادة الإقبال عليها من جانب المستهلكين خلال الفترة الأخيرة.

وتستهدف سمارت #3 فئة الباحثين عن السيارات الكهربائية ذات التصميم الرياضي والتكنولوجيا الحديثة، خاصة مع ما توفره من تجهيزات متطورة ومدى قيادة جيد، إلى جانب انخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بالسيارات التقليدية.

محرك كهربائي بقوة 268 حصانًا

تعتمد سمارت #3 على محرك كهربائي يولد قوة تصل إلى 268 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 343 نيوتن متر، ما يساعد السيارة على التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 6.7 ثانية.

كما توفر السيارة مدى قيادة يصل إلى 440 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، مع إمكانية الشحن السريع من 10% إلى 80% خلال نحو 30 دقيقة باستخدام الشاحن السريع DC.

فئة رياضية بقوة 429 حصانًا

وتتوفر سمارت #3 بأكثر من منظومة دفع، حيث تأتي الفئات القياسية بمحرك كهربائي خلفي بقوة 200 كيلوواط، أي ما يعادل 272 حصانًا، مع قدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س في أقل من 7 ثوانٍ، ومدى قيادة يصل إلى 500 كيلومتر.

أما فئة Brabus الرياضية فتأتي مزودة بمحركين كهربائيين ونظام دفع رباعي، لتولد قوة إجمالية تصل إلى 429 حصانًا، مع تسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 3.6 ثانية فقط، بينما يصل مدى القيادة إلى 540 كيلومترًا.

أبعاد وتجهيزات سمارت #3

وتأتي السيارة بطول 4400 مم، وعرض 1844 مم، وارتفاع 1556 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2785 مم، ما يمنح السيارة مساحة داخلية مناسبة وثباتًا جيدًا أثناء القيادة.

أسعار سمارت #3 في مصر

وتقدم السيارة الكهربائية سمارت #3 في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة التجهيزات والأسعار، وجاءت كالتالي:

الفئة Pro+ بسعر رسمي يبلغ 1.990.000 جنيه، والفئة Premium بسعر رسمي يبلغ 2.190.000 جنيه، والفئة Brabus الرياضية بسعر رسمي يبلغ 2.390.000 جنيه.