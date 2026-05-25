في ظل استمرار حالة البحث عن سيارات زيرو بأسعار مناسبة داخل السوق المصري، يزداد الإقبال على فئة الكروس أوفر باعتبارها من أكثر الفئات انتشارًا من حيث الاستخدام اليومي والتكلفة التشغيلية، خاصة مع تنوع الطرازات المطروحة خلال الفترة الأخيرة.

ورغم الارتفاعات التي شهدتها سوق السيارات، لا تزال هناك مجموعة من السيارات الكروس أوفر تطرح كأرخص خيارات “الزيرو” في مصر، والتي يمكن التعرف عليها من خلال التقرير التالي.

أسعار أرخص 5 سيارات كروس أوفر في مصر:

جاك JS2



تقدم جاك JS2 في السوق المصري بفئة واحدة بسعر رسمي 759 ألف جنيه.

تعتمد جاك JS2 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يبلغ 146 نيوتن/متر، وتأتي مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي.

جيلي GX3 Pro



تقدم جيلي GX3 PRO موديل 2026 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بفئة premium ويبلغ سعرها الرسمي 790 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

شيري تيجو 4 برو



تقدم شيري تيجو 4 برو المجمعة في مصر خلال الشهر الجاري بسعر رسمي يبدأ من 950,000 جنيه لفئة Comfort، وتصل إلى 990,000 جنيه لفئة Luxury.

تعتمد السيارة المجمعة محليًا على نسختين من المحركات الأول سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

بايك X35



تقدم بايك X35 الجديدة بسعر رسمي 899 ألف جنيه.

تأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو بقوة 147 حصان و عزم دوران 210 نيوتن/متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

كايي X3 Pro

تباع الفئة الأولى من X3 Pro بـ810 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 860 ألف جنيه.

