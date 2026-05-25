التقى الاثنين، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة عز السويدي، للتباحث ومناقشة عدد من المشروعات الاقتصادية التي تعتزم الشركة تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة.

واحتل ملف صناعة السيارات جانبًا كبيرًا من المباحثات، إذ أكد السويدي أن الشركة بصدد ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والوصول بالطاقة الإنتاجية لمصنع ESAF وبالتعاون مع مع مصنعين عالميين إلى 80 ألف سيارة سنويًا، بينها طرز كهربائية.

وأوضح السويدي لرئيس الوزراء أن زيادة قدرة مصنع "عز - السويدي" من شأنه أن يلبي الإحتياجات المحلية مع زيادة حجم الصادرات، كاشفًا أن هذه الإستثمارات تحقق مستهدف الدولة بزيادة التصنيع الداخلى، وزيادة صادرات السيارات.

ولم يكشف الرئيس التنفيذي لشركة عز السويدي عن تفاصيل السيارات الجديدة المزمع ضمها إلى ملف الصناعة المحلية، حيث اكتفى بالتأكيد على أن بعض الطرازات المستهدفة ستكون سيارات كهربائية نظيفة.

ويعمل مصنع ESAF التابع لشركة "عز العرب - السويدي" الذي تقدر إجمالي استثماراته الحالية بثلاثة مليارات جنيه وطاقته القصوى 40 ألف سيارة سنويًا، على إنتاج سيارة واحدة في الوقت الآني هي بروتون ساجا.

في التقرير الآتي استعراض لمواصفات وأسعار السيارة بروتون ساجا:

محرك بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا على محرك تنفس طبيعي صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

أبعاد ومساحات بروتون ساجا

تأتي بروتون ساجا بطول 4.200 ملم، وعرضها 1.600 ملم، وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 171 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 413 لتر مكعب.

أنظمة الأمان في بروتون ساجا

تمتلك ساجا باقة من التجهيزات أبرزها أنظمة الأمان التي ضمت وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا.

أسعار بروتون ساجا الجديدة في مصر

تتوفر بروتون ساجا خلال شهر مايو الجاري بسعر رسمي 650 ألف جنيه؛ حيث تعد أرخص سيارة "زيرو" في السوق المصري.

