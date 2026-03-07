هل الوقت الحالي هو الأنسب لشراء سيارة جديدة؟ خبير يجيب

شهد سوق السيارات المصري أول أمس الأربعاء، موجة جديدة من ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، طالت نحو 14 طرازًا، وهي المرة الأولى التي تشهد زيادة منذ أكثر من عام من التراجعات المستمرة في السوق المحلي.

وجاءت هذه الزيادات بعد فترة طويلة من انخفاض الأسعار، مدفوعة بتحسن المعروض من السيارات واستقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وسجلت الزيادة خلال شهر مارس الجاري بين 15 و100 ألف جنيه، وشملت مجموعة متنوعة من الفئات بين السيدان والكروس أوفر وSUV.

ويأتي هذا التغير بعد فترة طويلة من الركود في الأسعار، مما جعل المستهلكين يعيدون التفكير في توقيت شراء سياراتهم، وسط توقعات بمزيد من التحولات في السوق خلال الفترة المقبلة.

أكد المهندس رأفت مسروجة، الخبير والرئيس الشرفي السابق لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن سوق السيارات في مصر قد يشهد تغيرات كبيرة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، سواء للسيارات المجمعة محليًا أو المستوردة، وذلك في ظل التوترات والصراعات الإقليمية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وأوضح مسروجة في تصريح لمصراوي أن بعض وكلاء السيارات قد يتجهون إلى إيقاف البيع مؤقتًا أو التحفظ على طرح سيارات جديدة لحين اتضاح الرؤية واستقرار الأوضاع الإقليمية، مشيرًا إلى أن هذه التطورات قد تدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في سياساتها التسعيرية خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن هناك احتمالات بأن يستغل بعض التجار هذه الظروف لرفع الأسعار، خاصة مع المخاوف المرتبطة بعمليات الشحن والتوريد، وصعوبة تحديد أسعار دقيقة للسيارات في ظل التقلبات المتوقعة في السوق.

وأكد مسروجة، أن الراغبين في شراء سيارة، سواء جديدة أو مستعملة، قد يكون من الأفضل لهم اتخاذ قرار الشراء خلال الفترة الحالية قبل حدوث أي زيادات محتملة في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

وشدد على ضرورة التحرك السريع لاحتواء تداعيات الأزمة الحالية والعمل على استقرار سوق السيارات، محذرًا من أن استمرار التوترات الإقليمية قد يؤدي إلى موجة جديدة من الارتفاعات وعدم الاستقرار السعري في السوق المصري.

