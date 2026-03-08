إعلان

بعد اغتيال خامنئي.. إيران تقترب من اختيار المرشد الأعلى الجديد

كتب : وكالات

11:51 ص 08/03/2026

الحرب على إيران

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن مجلس خبراء القيادة في إيران حسم إلى حد كبير قراره بشأن المرشد الأعلى المقبل للبلاد، بعد مقتل الحاكم طويل الأمد آية الله علي خامنئي في ضربة أمريكية إسرائيلية.

وقال عضو المجلس آية الله محمد مهدي ميرباقري في مقطع فيديو نشرته وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية:
"تكوَّن رأي حاسم وكاسح — يمثل وجهة نظر الأغلبية".

ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن أي اسم. وقال ميرباقري إن "هناك عقبات في هذه الظروف الصعبة"، مضيفًا أن "هذا العمل يجب أن يُنجز بعناية حتى لا يكون محل نزاع".

وكان خامنئي، الذي حكم البلاد لما يقرب من أربعة عقود، قد قُتل دون إعلان رسمي عن خليفة له، ما ترك اختيار من يخلفه للنظام الديني الحاكم في البلاد.

وسيتم اختيار المرشد الأعلى المقبل من قبل مجلس خبراء القيادة، وهو هيئة منتخبة تضم 88 رجل دين بارزًا.

الحرب على إيران إيران وأمريكا الحرب على الخليج هجمات على الخليج مقتل خامنئي

