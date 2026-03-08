بالصور.. كيا تطلق نسخة GT من سيارتها EV5 الكهربائية بالأسواق

أسعار ومواصفات هيونداي إلنترا AD المجمعة محليًا بعد الزيادات الأخيرة

سول - (د ب أ):

أعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية لصناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق النسخة GT الرياضية من سيارتها EV5 الكهربائية، التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن السيارةEV5 GT الجديدة تعتمد على منظومة دفع كهربائية ثنائية المحرك بقوة إجمالية تبلغ 225 كيلووات/306 حصان، مع نظام دفع رباعي.

وتمكّن هذه المنظومة السيارة من التسارع من صفر إلى 100 كلم/س خلال 6.2 ثانية، بينما تبلغ السرعة القصوى 180 كلم/س.

وتستمد السيارة الطاقة من بطارية بسعة 81 كيلووات/ساعة، وتوفر مدى قيادة يصل إلى 476 كلم.

تصميم رياضي

وعلى صعيد التصميم، تتميز السيارة EV5 GT بعدد من اللمسات الرياضية، من بينها عجلات معدنية قياس 20 بوصة، إضافة إلى لون الطلاء الحصري الاختياري “Magma Red” بلمسة مطفأة.

وتشتمل التجهيزات القياسية للسيارة EV5 GT على نظام التحكم الإلكتروني (ECS) المزود بتقنية “Road Preview System”، والتي تراقب حالة الطريق وتضبط نظام التعليق مسبقا للتعامل مع المطبات وعدم استواء الطريق.

كما تقدم الشركة نظام “Virtual Gear Shift”، الذي يحاكي تغييرات السرعة في ناقل الحركة الأوتوماتيكي من خلال مؤثرات بصرية ولمسية لتعزيز تجربة القيادة.

وتتميز المقصورة بمقاعد رياضية بتنجيد يجمع بين الجلد والجلد الصناعي، مع لمسات تصميمية باللون النيون. وتتوفر المقاعد الأمامية من فئة “Premium Relaxation” بإمكانية التعديل الكهربائي والتهوية، بينما يحصل مقعد السائق على وظيفة تدليك.

وتشمل قائمة التجهيزات القياسية كذلك نظام تكييف ثلاثي المناطق ونظام صوتي فاخر وباب صندوق خلفي كهربائي ومضخة حرارية، إلى جانب وظيفة V2L لتشغيل أجهزة خارجية بجهد 230 فولت.

وتوفر السيارة تجهيزات تقنية إضافية مثل شاشة Head-up ونظام التعرف على بصمة الإصبع، وحزمة متكاملة من أنظمة مساعدة السائق، بالإضافة إلى تجهيزات تدعم تقنيات V2H وV2G الخاصة بإدارة الطاقة بين السيارة والمنزل أو شبكة الكهرباء.

