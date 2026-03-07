تعرف على أبرز 6 سيارات تحت المليون جنيه في مصر 2026

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها جيتور بمصر

مع بداية عام 2026، شهد سوق السيارات المصري منافسة قوية بفئة السيارات الاقتصادية التي لا تتجاوز أسعارها مليون جنيه.



وتتواجد بهذه الفئة سيارات عدة أبرزها شيري أريزو 5 ونيسان صني وإبيزا، وتبدأ أسعار هذه الطرازات من 680 ألف جنيه.



ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:



شيري أريزو 5



من أبرز السيارات في هذه الفئة شيري أريزو 5 موديل 2026 الفيس ليفت، التي تأتي بأسعار تبدأ من 680 ألف جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوي MT، والفئة Basic بسعر 715 ألف جنيه، والفئة Comfort بسعر 755 ألف جنيه.



تعتمد أريزو 5 على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 114 حصان وعزم دوران 141 نيوتن متر، ما يوفر أداءً جيدًا ضمن فئة السيارات السيدان الاقتصادية.



نيسان صني



أما نيسان صني 2026، فهي سيارة سيدان اقتصادية مجمعة محليًا، وتشتهر باعتماديتها في الصيانة وقطع الغيار، وتبدأ أسعار الفئات من 645 ألف جنيه للمانيوال، وصولاً إلى 795 ألف جنيه للفئة الأعلى Super Saloon أوتوماتيك.



رينو تاليانت



تبدأ أسعار تاليانت من 675 ألف جنيه للفئة الأولى Evolution، بينما الفئة الثانية Techno تأتي بسعر 725 ألف جنيه.

تقدم رينو تاليانت 2026 بمحرك تيربو 3 سلندر يولد قوة 100 حصان وعزم دوران 140 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT.



سيات إبيزا



تبدأ أسعار الفئة Edge من 999 ألف جنيه وهي الوحيدة الأقل من مليون جنيه.



تتميز بمحرك 1600 سي سي تيربو يولد 110 حصان وعزم دوران 152 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.



MG 5



تضم القائمة أيضًا MG 5 موديل 2026، التي تتوفر في بفئتين STD بسعر 799 ألف جنيه وLuxury بسعر 899 ألف جنيه.



تعتمد على محرك 1500 سي سي 4 سلندر يولد 120 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر مع ناقل حركة أوتوماتيك.

جيلي إمجراند



أما جيلي إمجراند 2026، فهي سيارة سيدان مجمعة محليًا، وتبدأ أسعار فئتها الأولى Comfort من 789 ألف جنيه، والفئة الأعلى Luxury بسعر 889 ألف جنيه.



زودت إمجراند بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر يولد قوة 103 حصان وعزم دوران 140 نيوتن متر مع ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات CVT.

