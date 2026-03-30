أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة فولكس فاجن التجارية في مصر، عن أحدث قائمة أسعارها في السوق المصري والتي شهدت ارتفاعات أسعار طرازاتها حتى 240 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات فولكس فاجن بمصر:

فولكس فاجن جولف

جاءت سيارة جولف بفئة Life موديل 2025 بسعر 1,790,000 جنيه، وهي الطراز الوحيد في القائمة الذي ما زال متوفرًا من موديل العام السابق دون تحديث سعري جديد.

فولكس فاجن تي روك

طرحت فولكس فاجن سيارة تي-روك موديل 2026 بفئة R-Line بسعر 1,850,000 جنيه، لتسجل بداية أسعار موديلات 2026 داخل القائمة.

فولكس فاجن تيجوان

وصل سعر تيجوان موديل 2026 بفئة R-Line إلى 2,590,000 جنيه.

فولكس فاجن تايرون

سجلت تايرون موديل 2026 بفئة R-Line سعر 2,890,000 جنيه.

فولكس فاجن طوراق

جاءت تواريج موديل 2026 بفئة R-Line كأعلى طراز في القائمة، حيث بلغ سعرها 4,600,000 جنيه.

اقرأ أيضًا:

ستروين ترفع أسعار سياراتها حتى 120 ألف جنيه بالسوق المصري

موجة الزيادة تضرب أسعار سيارات بايك الجديدة في مصر

السوق المصري يشهد طرح 6 سيارات موديلات 2027 رسميًا.. القائمة الكاملة